Pablo Alborán dit au Costa Rica que l’Amérique latine l’inspire grandement | Culture et divertissement

Le chanteur espagnol Pablo Alborán a affirmé mardi au Costa Rica que l’Amérique latine est une source d’inspiration et une clé de sa carrière artistique, et a célébré que de plus en plus d’artistes de cette région réussissent dans le monde entier.

“Pour moi, la musique latino-américaine, ses artistes et l’Amérique latine en général, m’inspirent personnellement beaucoup, est infinie, une source de racines éternelles et qu’en fin de compte, nous partageons beaucoup de choses qui se remarquent dans la musique”, a déclaré Alborán lors d’une conférence de presse. .