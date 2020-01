Pablo Lyle demande au juge de Miami de se rendre au Mexique

MIAMI (AP) – L’acteur mexicain Pablo Lyle, accusé d’homicide involontaire coupable d’avoir mortellement battu un homme plus âgé après une confrontation avec des véhicules à Miami, a demandé mercredi à un juge de reconsidérer sa libération et de lui permettre de se rendre dans son pays d’origine pour être avec son Famille et travail.

Lors d’une brève audience tenue devant les juges des États devant la juge Marlene Fernández-Karavetsos, les avocats de Lyle ont réitéré que l’acteur était innocent et que s’il était autorisé à se rendre au Mexique, il retournerait aux États-Unis lorsque la justice déciderait de faire face à la accusations.

“Il y a dix mois que Pablo n’a pas été en mesure de travailler, dix mois qu’il n’a pas été en mesure de soutenir financièrement sa famille”, a déclaré l’avocat Bruce Lehr lors d’une conférence de presse impromptue après avoir quitté l’audience. “Il n’est coupable de rien, il ne devrait y avoir aucune punition et la façon dont il est en train de le devenir devient une punition”, a-t-il déclaré.

Le procureur Rachel Morales-Gellis s’est opposé à la demande alléguant que cela représente un risque pour la continuité du processus judiciaire, car Lyle pourrait choisir de ne pas retourner aux États-Unis. Il a également dit que le tribunal devrait avoir le passeport de l’acteur, comme maintenant.

Après avoir écouté les deux parties, la juge a convoqué une nouvelle audience le 22 janvier, au cours de laquelle elle allait révéler sa décision.

Vêtu d’un costume bleu foncé, d’une chemise blanche et d’une cravate bleu clair, Lyle, avec une barbe peuplée, entra dans la pièce en souriant. Il a entendu le public derrière ses deux avocats et s’est retiré par une porte arrière, sans faire de déclarations.

L’acteur a plaidé non coupable et, après avoir payé une caution d’environ 50 000 $, vit actuellement en résidence surveillée dans un appartement appartenant à sa soeur et son beau-frère, dans un quartier résidentiel près du centre-ville de Miami. Bien qu’il puisse sortir de là, il n’est pas autorisé à s’éloigner trop loin et a un bracelet électronique sur l’une de ses chevilles qui permet aux autorités de surveiller où il se trouve 24 heures par jour. Il reste aux États-Unis avec un visa de touriste, ce qui ne lui permet pas de travailler.

Lyle a joué dans le feuilleton mexicain “My adorable malédiction” et la série Netflix “Yankee”, entre autres productions.

Il cherche à obtenir justice pour rejeter son cas au motif qu’il a agi en état de légitime défense. Un juge qui avait pris l’affaire précédemment rejeté ces arguments et a déterminé que le processus devrait se poursuivre, mais la défense de Lyle a fait appel de cette ordonnance devant un tribunal supérieur, qui n’a pas encore été rendue.

Les avocats de l’acteur ont assuré que Lyle reviendrait à Miami lorsque la justice l’exigerait. Ils ont cité comme exemple de leur comportement le fait que Lyle soit revenu deux jours après avoir appris la mort de l’homme après la confrontation avec le véhicule.

“Il reviendra parce qu’il est innocent, nous ferons face aux accusations et nous gagnerons”, a déclaré Philip Reinzenstein, l’un de ses avocats.

La confrontation a eu lieu le 31 mars, lorsque le beau-frère de Lyle a conduit l’acteur, sa femme et ses deux enfants à l’aéroport de Miami et a croisé le véhicule du Cubain Juan Ricardo Hernandez, 63 ans.

Selon des vidéos de sécurité, Hernández est sorti de son véhicule à un feu rouge et s’est approché de la fenêtre du véhicule dans lequel l’acteur allait affirmer qu’il avait été bloqué. Le beau-frère de Lyle est sorti de la voiture et s’est disputé avec Hernandez. Peu de temps après son retour parce qu’il a vu que son véhicule se déplaçait, puis Lyle est descendu, a couru vers Hernandez et l’a frappé au visage, le laissant allongé sur le sol.

L’homme est décédé quatre jours plus tard à l’hôpital en raison d’une lésion cérébrale causée par un traumatisme.

Le véhicule Lyle était en fuite et l’acteur a été arrêté quelques heures plus tard à l’aéroport de Miami, mais a été libéré sous caution.

Lyle a déclaré qu’il avait frappé Hernandez en état de légitime défense et contre sa famille parce qu’il craignait que le Cubain ne l’attaque avec un pistolet.