Paco Urondo, le poète et guérillero qui a dit qu'il avait pris la tablette de cyanure pour sauver ses compagnons

Renée Ahualli a pu prendre un train dans une gare éloignée du terminal. Le théâtre lui avait notamment donné du maquillage. Peinte, teinte, sans la douleur des blessures, elle s'est rendue à Buenos Aires où elle a rencontré son partenaire, Emilio "Tincho" Assaleset sa fille. Tincho était plus indisimulable que Renée: d'imposer une structure physique et avec un ancien officier de la Marine. Avec «Tincho» et «la Turca», il a partagé les activités de Rosario Aníbal Torres, l'homme qui avait fourni les données qui se sont terminées par la mort d'Urondo et la disparition d'Alicia Raboy. Par conséquent, ils avaient déménagé à Buenos Aires immédiatement.