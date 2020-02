Pamela Silva cache sa grossesse aux médias

Pamela Silva ne révèle pas sa grossesse Divorcera-t-elle? Javier Ceriani raconte les potins

Pamela Silva, était à nouveau dans la bouche du présentateur, Javier Ceriani, qui dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, a expliqué pourquoi la conductrice de First Impact n’a pas dévoilé la nouvelle de sa grossesse, comme elle l’a déjà fait Michelle Galván a même remis en cause un éventuel divorce.

L’Argentine a demandé pourquoi Pamela Silva et son mari, le responsable des médias, César Conde, n’avaient pas encore annoncé l’annonce de leur grossesse.

«Messieurs, musique de tension, musique de tension parce que c’est fort. Si vous ne la connaissez pas beaucoup, Pamela Silva Conde est très importante. Pourquoi? Parce qu’elle est mariée à un homme très puissant comme César Conde “, a déclaré l’hôte de Gossip, pas comme.

“Cette petite fille d’origine péruvienne, qui travaille dans les actualités d’Univisión, la chaîne la plus importante …, est mariée à l’homme le plus important de l’industrie, l’Azcárraga des États-Unis, qui gère Telemundo”, a-t-il déclaré à propos de César Conde, puis a poursuivi. : “Elle travaille à Univisión, il est le puissant de Telemundo, et pas seulement de Telemundo, de MVC, le réseau américain, ici à Los Angeles.”

Javier Ceriani a rappelé qu’il y a quelques jours, Pamela Silva et Michele Galván, les deux pilotes de First Impact, ont rendu compte de la grossesse.

«J’ai annoncé la grossesse des deux pilotes. Michele Galván a dû sortir pour faire la fête, a dû confirmer sa grossesse car un serveur l’a annoncé », a déclaré Ceriani. Et c’est qu’après que la présentatrice a révélé la nouvelle, la conductrice de First Impact a publié un jour plus tard sur Instagram, une photo dans laquelle elle présume son ventre et, plus tard, a offert une interview pour Peaple en espagnol.

“Mais je n’ai pas dit que ce n’était que Michelle Galván, toutes les deux sont enceintes et toutes les deux vont demander un permis en même temps, c’est-à-dire que le programme sera sans chauffeur … Moi et Elisa (Beristain) pouvons les remplacer tranquillement”, a expliqué Ceriani.

L’animatrice de Gossip n’aime pas, a jeté quelques questions en l’air pour créer plus de tension: «Maintenant, pourquoi Pamela Silva ne confirme pas la grossesse si son partenaire l’a fait? Ils ont passé le gâteau, les ballons hier à Univisión pour faire la fête de Michele Galván, pourquoi ne pas épouser la fête de Pamela Silva avec l’homme le plus puissant de l’industrie? Êtes-vous en train de divorcer?

Que cache Pamela Silva? César Conde sait-il tout ce qui se passe à la suite de cette grossesse? Pourquoi retardent-ils la décision de l’annoncer? Cependant, et bien qu’il n’ait pas précisé s’il pouvait y avoir une séparation entre le couple, Ceriani a lancé une question qui pourrait confirmer les soupçons: que veut le comte Silva du divorce?

L’Argentine a également déclaré que Pamela Silva et César Conde n’avaient presque pas le temps de se voir. “Et ce n’est jamais parce qu’il est ici à Los Angeles, elle est à Miami, il est à Telemundo, elle est à Univision, où vont-ils se rencontrer? Voyons, arrête de me baiser”, a déclaré l’hôte.

“Là, je ne veux pas parler, c’est très fort”, a déclaré Javier Ceriani sans finalement révéler la vérité sur les raisons pour lesquelles Pamela Silva ne rend pas sa grossesse publique.