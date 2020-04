Pamela Silva prend une décision drastique et confirmerait son divorce d’avec Condé

Pamela Silva Conde est dans l’œil de l’ouragan pour son divorce présumé qui n’a pas été confirmé L’hôte de Primer Impacto a peut-être pris la première mesure pour confirmer sa séparation d’avec l’exécutif César Conde Sur son compte Instagram, Pamela Silva a attiré l’attention

Il y a quelques jours, Pamela Silva, l’hôte de Primer Impacto, a fait exploser une bombe dans sa vie parce que plusieurs médias ont rapporté que la journaliste était enceinte, mais que le bébé qu’elle attendait ne serait pas de son mari César Conde, un cadre de . et pas seulement cela, mais ce serait la cause supposée d’un divorce imminent.

Ensuite, ils ont commencé à spéculer sur le fait que la conductrice n’était pas encouragée à confirmer sa grossesse en raison de la séparation présumée avec son mari, un cadre supérieur de . qui était déjà marié à Pamela Silva depuis de nombreuses années et était maintenant en instance de divorce, selon le journaliste de «Gossip no Like», Javier Ceriani.

Bien qu’il y ait quelques jours, Pamela Silva ait de nouveau montré son visage dans Primer Impacto, elle l’a fait avec un visage tiède et une attitude erronée que beaucoup ont remarqué que le conducteur traversait en effet un moment difficile sur le plan personnel, qui se reflétait sur son visage et de la façon dont elle était perçue comme affectée et triste.

Maintenant, même si elle n’a pas eu à confirmer un seul mot, Pamela Silva a laissé entendre qu’elle était en train de divorcer de César Conde et a précisé avec son profil Instagram où elle a pris une décision drastique et s’est débarrassée d’elle. Nom de famille marié, ne restant que dans sa description de Pamela Silva: immigrante, journaliste et présentatrice de Primer Impacto.

Pamela Silva compte plus de 717 000 followers sur Instagram et 2203 publications où son mari César Conde n’apparaît plus du tout, ce serait donc la confirmation qu’elle est bien séparée, avec tout et qu’elle est enceinte.

Vous pouvez voir la photo de profil ci-dessous:

Pamela Silva, animatrice de l’émission télévisée Primer Impacto, est une fois de plus dans l’œil de l’ouragan, car un document de son divorce avec César Conde, un responsable des médias, a été divulgué. De plus, il est dit qu’il ne reconnaîtra pas le bébé.

Sur le compte Instagram officiel du journaliste argentin Javier Ceriani, une vidéo est disponible, qui compte à ce jour plus de 11 mille reproductions, dans laquelle cette situation est rapportée:

“Pamela Silva Conde, l’hôte de Primer Impacto, et qui travaille avec Michelle Galván, sont toutes deux tombées enceintes en même temps, et elle n’a pas annoncé sa grossesse parce que l’homme à côté d’elle (César Conde) est le président de ., et je vais montrer exclusivement la demande de divorce ».