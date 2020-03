Pamela Silva révèle les images et le nom de famille de son partenaire présumé

Javier Ceriani et Elisa Beristain, du programme Chisme No Like, divulguent ces informations. Auparavant, le document du divorce entre Pamela Silva et César Conde, un cadre de ., avait été divulgué. L’hôte de Primer Impacto est enceinte.

Il y a quelques heures, sur l’émission de télévision Chisme No Like, les chauffeurs Javier Ceriani et Elisa Beristain ont dévoilé des images et le nom de famille du couple présumé de Pamela Silva, animatrice de Primer Impacto, en instance de divorce avec César Conde, cadre de ..

Dans cette publication, disponible sur la chaîne YouTube Chisme No Like, Javier Ceriani dit que l’amant présumé de Pamela Silva est Jordan Jays Silverry (sic), puis montre rapidement la photo de la personne à la caméra.

“Nous avons la photo de la partenaire de Pamela Silva Conde, nous ne savons pas s’il est le père de l’enfant, nous ne disons pas cela, nous disons qu’ils sont amoureux, vivant ensemble, il est canadien, Silverry (sic) s’appelle, Jordan Jays Silverry ( sic), est le seul moyen qui dispose de toutes les données officielles », a commenté Javier Ceriani.

La journaliste argentine demande à Elisa Beristain s’il semble beau et plus intelligent que César Conde, auquel elle répond que maintenant qu’il le regarde, il est considéré comme beaucoup plus jeune: “Permettez-moi de vous dire qu’il est beau.”

Javier Ceriani demande maintenant à quel acteur hollywoodien il ressemble: “Il a un look, il a une barbe, un acteur hollywoodien pourrait être”, mais il n’a pas dit qui exactement.

Pour sa part, Elisa Beristain apporte la précision suivante: “La situation pour laquelle nous ne pouvons pas publier la photo est parce qu’il n’est pas une personne publique”, à part, il s’adresse au public pour leur dire que s’ils ont une photo de lui dans laquelle apparaître avec Pamela Silva, envoyez-les par e-mail [email protected]: “Dans ce cas, s’il pouvait être publié.”

“Ça y est, nous savons qui c’est, nous avons une identification, j’espère que certains paparazzis pourront saisir cela parce que nous voulons savoir. Les gens sont très émus par cette question et veulent savoir ce que Conde va faire avec cette situation. Il veut être président de la nation, César Conde. Il a perdu le poste de première dame, Pamela Silva. “

Javier Ceriani poursuit avec cette explication: «’Il (César Conde) voulait une carrière propre pour être un politicien, il rêve d’être président des États-Unis, le premier hispanique à être président, et la vérité est que c’est une tache parce qu’il y a un divorce Il y a des papiers, il y a un enfant non reconnu, qu’a fait cette femme? Qu’a-t-il fait? Pourquoi sont-ils séparés depuis si longtemps? Cela ne sent pas bon, alors j’espère que Pamela viendra clarifier tout cela, à un moment donné, elle devra revenir à First Impact ».

Dans une autre vidéo, également disponible sur la chaîne YouTube Chisme No Like, Javier Ceriani déclare que Pamela Silva et son amant présumé vivent apparemment ensemble dans une maison que le conducteur de Primer Impacto a achetée avec de l’argent d’elle ou de César Conde, Exécutif de ..

«J’aurais déjà décoré la chambre de l’enfant avec des petits oiseaux, je ne sais pas si c’est un message. Nous ne savons pas si Condé était au courant de cette relation, de cette Canadienne, pourquoi s’est-elle connectée, est-elle devenue si sexy avec cet homme, pourquoi a-t-elle tout quitté? Parce que cela va coûter à Pamela le poste au bureau de presse d’Univision. »

