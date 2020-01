Pampita et son mari, Roberto García Moritán, ont célébré leur anniversaire lors de la même fête à Punta del Este

À peine éclipsée par cette dénonciation de son ancienne femme de chambre, qui semble lentement prendre du retard, Pampita et Roberto García Moritán ils profitent d’un présent continu de célébrations depuis près de deux mois, l’un après l’autre. Son mariage – célébré peu de temps après sa rencontre – a été suivi d’une lune de miel rêvée à Paris et, peu après, de vacances à Punta del Este bien avant le début de la fête.

Et ici, sur les côtes d’Esteña, ils restent encore, prolongeant une journée de fête ininterrompue: cela a commencé à minuit jeudi, lorsque le mannequin a soufflé la bougie d’un petit gâteau pour ses 42 ans, et s’est prolongé jusqu’aux premières heures du samedi, cette fois pour Garcia Moritan de recevoir le “Joyeux anniversaire” pour son 43. C’est vrai: les maris sont nés à un an et un jour d’intervalle (Caro le 17 janvier; Rober, comme l’appellent ses amis, le 18). Et alors qu’elle est apparue dans le monde dans le général Acha, La Pampa, et lui aux États-Unis, étant le fils d’un diplomate de carrière, le destin – ou ce fil rouge dont parlent les Orientaux – a fini par les rejoindre en 2019.

Les deux ont donc de nombreuses raisons de célébrer. Et cela dit: c’était comme ça. Ce vendredi – dans un partie unifiée– Tout a commencé au coucher du soleil dans une auberge de José Ignacio, Las Piedras, qui a été fermée spécialement pour recevoir les 100 invités: tous ont pu voir le coucher de soleil incroyable, un vrai classique de ces latitudes. Les chiffres actuels du spectacle ont donné Barbie Simons, Pancho Dotto, Barby Franco et Fernando Burlando, mais aussi des dirigeants politiques, comme Rogelio Frigerio et Cristian Ritondo, entre autres.

Bien sûr, il y avait des enfants de Pampita (Baptiste, Benicio et Beltran), bien sûr, et celles de García Moritán (Santino, qui a tourné en décembre … comment ajouter une autre célébration!, et Dauphin). Aussi l’ancienne épouse de l’entrepreneur, Miracles Brito, avec son partenaire actuel, comme pour finir de jeter par-dessus bord toute discussion sur les frictions entre eux, comme cela a été dit au début.

Pamita portait une robe de lingerie mi-longue et des poignets noirs finis. Il a complété son look avec une veste en jean brodée de clous et de pierres. Aux pieds, il a opté pour des sandales à talons ronds et des détails en pvc transparent. Les accessoires qu’il a choisis pour sa nuit d’anniversaire étaient de petits bijoux de diamants: bagues, esclaves et bagues. Et García Moritán? Chemise et baskets blanches, pantalon sombre.

Déjà à la tombée de la nuit, la danse a commencé, avec le DJ Puli Demaría, ami intime de l’hôtesse. Et quand les aiguilles de l’horloge ont marqué 12 heures, l’anniversaire de Pampita a officiellement pris fin et, à l’aube du 18 janvier, son mari a soufflé les bougies. “Jamais de ma vie je n’ai été aussi heureux qu’à cette époque”, a expliqué l’homme d’affaires. J’ai deux enfants parfaits, la meilleure femme du monde, et j’ai trois nouveaux enfants Cela me rend très heureux. Et des millions d’amis. Merci beaucoup à tous ceux qui sont ici. “

Le jury de la Danse a immédiatement pris la parole. “(C’était) l’un des anniversaires les plus heureux de ma vie”, a-t-il déclaré aux invités. «Merci pour tout l’amour que vous nous donnez, toujours. Nous comptons sur vous dans toutes les situations“, a-t-il dit, et a conclu en croisant presque les doigts:” Heureusement, nous célébrons les bonnes choses depuis longtemps. Continuez comme ça … » Puis a suivi le mariage … désolé! La fête a continué. Et c’est à cause de son excitation (avec Pampita et Roberto sur les épaules de deux amis), ça ressemblait à un mariage. Et c’est très bien. Que cette lune de miel ne se termine jamais.