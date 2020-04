Pandémies qui ont frappé une famille à un siècle d’intervalle: un vétéran est décédé de COVID-19, la grippe espagnole a tué son jumeau en 1919

Le 17 avril, l’ancien combattant Philip Kahn est décédé de COVID-19 à son domicile de New York. Tout au long de sa vie, il a malheureusement rappelé son jumeau Samuel, qui est décédé il y a plus d’un siècle lors d’une pandémie qui a également massacré le monde.

Les deux frères sont nés en décembre 1919 à New York. Quand ils n’avaient que quelques semaines, Samuel a contracté la grippe espagnole, une infection mortelle qui est apparue en 1918 et s’est rapidement propagée à travers le monde, faisant plus de 50 millions de morts. Parmi eux, les enfants, les jeunes et les adultes.

Malgré les efforts des médecins, le nouveau-né n’a pas vaincu le virus et la pandémie a séparé les deux frères pour toujours.

Philip Kahn a grandi seul, souhaitant avoir rencontré Samuel, et imaginer comment ce serait. Au fil des ans, il est devenu militaire et est devenu membre du Army Air Corps, recevant finalement deux étoiles de bronze pendant la Seconde Guerre mondiale.

Dans ce conflit guerrier, Kahn a participé à des missions de bombardement pendant la bataille d’Iwo Jima. Il a également été impliqué dans les attaques contre le Japon et a évalué les dommages causés par les bombes atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki.

“Ils ont passé cinq mois à bombarder leurs maisons et leurs civils, et les gens n’avaient aucune chance de s’échapper. Nous ne connaissions pas le nombre de personnes qui mouraient; Tout ce que nous savions, c’est que nous avions largué les bombes“Kahn a déclaré en 2017 lors d’une interview qu’il a accordée à Newsday, où il a rappelé l’horreur de cette guerre qui l’a marqué à jamais.”

Le vendredi 17 avril 2020, après avoir survécu à la grippe espagnole et à la Seconde Guerre mondiale, le vétéran décoré est décédé à son domicile à Westbury, New York, à cause du coronavirus. Selon son petit-fils, Warren Zysman, sur la chaîne de télévision WCBS, ils ne savent pas où il a été infecté. Même si elle présentait les symptômes de la maladie, la famille ne savait pas qu’elle avait le COVID-19, car ils ne l’ont pas hospitalisé et ils ont fait le test le matin de sa mort.

“Les tests ont confirmé qu’il avait COVID-19”, a écrit le cardiologue Sandeep Jauhar sur Facebook après la mort de Kahn. «Il était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, l’un des plus anciens de Long Island. Un homme charmant avec un esprit ironique et une âme gentille. Son frère jumeau a succombé à une autre pandémie, celle de la grippe espagnole, il y a 101 ans “, a ajouté le médecin.

Le petit-fils du militaire, Warren, a déclaré à la télévision américaine que son grand-père parlait toujours de Samuel. De plus, il a dit que l’ancien combattant croyait que l’histoire a toujours tendance à se répéter, C’est pourquoi il pensait qu’une nouvelle pandémie comme celle de 1918 reviendrait secouer le monde.

“Le côté positif de cela est que mon grand-père aura enfin la chance de rencontrer son frère jumeau après 100 ansDit Warren.

Deux pandémies à 100 ans d’intervalle

En 1918, une maladie s’est propagée comme une traînée de poudre, terrorisant le monde. Il était le premier causé par le virus de la grippe, le H1N1, et a montré un taux de mortalité beaucoup plus élevé que d’habitude: on estime que infecté 500 millions de personnes dans le monde, et a causé la mort d’au moins 50 millions de patients, selon les chiffres des Centers for Disease Control and Prevention.

Bien qu’elle soit connue depuis lors sous le nom de grippe espagnole, la vérité est que l’origine de la pandémie est inconnue. Alors que certains chercheurs soutiennent qu’il a commencé en France en 1916, et d’autres pensent qu’il a commencé en Chine en 1917, un dernier groupe considère que les premiers cas se sont produits à la base militaire de Fort Riley (USA), en mars 1918.

En réalité, l’Espagne n’a pas été plus touchée que d’autres pays par la maladie, mais après la Première Guerre mondiale, de nombreux gouvernements – tels que les Allemands, les Britanniques, les Français ou les Américains – censuré la publication de rapports sur la pandémie, parmi eux, le bilan des morts. Cela ne s’est pas produit en Espagne, une nation qui est restée en marge du conflit guerrier et a publié des rapports sur la mortalité du virus. Pour cette raison, il est devenu connu sous le nom de grippe espagnole.

Contrairement à COVID-19, la maladie de 1918 a sévèrement affecté les jeunes patients et les adultes en bonne santé âgés de 20 à 40 ans, ainsi que les moins de cinq ans et les adultes plus âgés. Parmi les symptômes figurait la maux d’oreille, diarrhée, vomissements, fatigue corporelle et forte fièvre.

Sur un total de 50 millions de patients, au moins 675 000 ont perdu la vie aux États-Unis en raison de la grippe espagnole.

Maintenant, plus de cent ans plus tard, le monde est à nouveau confronté à une pandémie terrifiante, qui a provoqué l’effondrement de l’économie et jusqu’à présent laissé un bilan de 204 022 décès dans le monde et plus de 2 946 366 cas confirmés.