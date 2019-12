Panique dans un lave-auto: après avoir menacé de le tuer, il a tenté de le poignarder pour lui voler son portefeuille

Une violente agression à la machette a été enregistrée par les caméras de sécurité d'une pharmacie qui opère dans un lave-auto au centre de la ville de Paraná, dans la province d'Entre Ríos.

L'énorme attaque s'est produite tôt mardi dans un local situé dans l'avenue Almafuerte et Marangunich de la capitale entrerriana.

Grâce aux caméras de sécurité, dans les images que vous pouvez voir comme sujet avec une veste noire, une chemise et une casquette blanche, il s'approche d'un autre qui est assis sur le dos et menace de le tuer, après quoi il essaie de le poignarder.

Dans une manœuvre rapide, le garçon – âgé de 20 à 25 ans – et trois autres jeunes qui l'accompagnaient, ont réussi à échapper à la situation effrayante tandis que le sujet violent a réussi à repérer un portefeuille qui avait été laissé sur l'une des tables.

Maria, propriétaire de la pharmacie, a déclaré que le jeune homme agressé allait bien et a révélé que l'agresseur n'avait pas causé de blessures plus graves car il avait utilisé la machette sur le côté sans bord. "Il l'a frappé avec la pointe, mais comme il n'avait aucun avantage, il ne s'est rien passé. Il n'a reçu qu'une éraflure. Regarder la vidéo est choquant. », a-t-il déclaré dans des déclarations à la chaîne d'information par câble TN.

Bien que la police n'ait pas fourni beaucoup de détails sur ce qui s'est passé dans la buanderie, les images sont nettes. Après l'événement, l'agresseur s'est enfui dans la rue Marangunic. Cependant, deux soldats qui se trouvaient au poste de prévention l'ont dirigé et ont réussi à l'arrêter. "Heureusement, la police était à quelques mètres", a ajouté le propriétaire des lieux.

Maria et la victime ont toutes deux déclaré qu'elles ne connaissaient pas l'agresseur et ne savaient pas pourquoi l'agression s'était produite. «Nous ne l'avons jamais vu auparavant dans ce domaine. Il est arrivé avec deux chiens et une autre personne »at-il ajouté. Cependant, les enquêteurs tentent de déterminer s'il s'agissait d'un vol de volée ou si l'agresseur connaissait la victime auparavant.

Bien que le voleur ait pris son portefeuille, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était poursuivi par les troupes, il l'a jeté dans la rue et son propriétaire a pu le récupérer. Diego Cáceres, chef du 4ème poste de police, a indiqué que le détenu était déjà à la disposition du parquet.