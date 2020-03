Panneaux flottants Prédictions de bouée de la croissance de la croissance solaire mondiale

L’énergie solaire semble se diriger vers une poussée de croissance mondiale, en raison d’une combinaison de nouvelles technologies et d’une portée croissante pour les consommateurs, car elle devient plus compétitive avec le coût des sources d’énergie traditionnelles.

Un signe du potentiel des nouvelles technologies est venu d’une société norvégienne, Ocean Sun, qui a annoncé cette semaine que ses panneaux solaires flottants – dimensionnés pour s’adapter aux réservoirs de barrages hydroélectriques ou sur les eaux peu profondes au large des villes – ont satisfait aux exigences norvégiennes en matière de sécurité et d’environnement .

Des usines de fabrication des panneaux et de leurs supports, appelés «flotteurs», sont également en cours de construction en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est. Selon un précédent rapport de la Banque mondiale, leur potentiel mondial pourrait atteindre 400 gigawatts, soit à peu près la capacité totale des panneaux photovoltaïques existants installés à terre.

«Le solaire flottant permet de situer la production d’électricité beaucoup plus près des zones où la demande d’électricité est élevée», prédit le rapport de la Banque mondiale, publié en octobre 2018. «Cela fait de la technologie une option attrayante pour les pays à forte densité de population et concurrents. utilise pour les terres disponibles. “

Il peut également être attrayant pour l’Europe, en particulier dans des pays comme la Norvège qui dépendent fortement des barrages hydroélectriques. Selon la Banque mondiale, un flotteur solaire n’occuperait que 3 à 4% de la surface d’un réservoir existant, mais il pourrait doubler la capacité de production d’électricité du barrage adjacent. Cette combinaison «aiderait les services publics à gérer les périodes de faible disponibilité en eau» en utilisant l’énergie solaire pendant la journée et en utilisant l’hydroélectricité la nuit.

Ocean Sun a été fondée il y a trois ans dans le but de «perturber le statu quo dans l’industrie solaire». Il a emprunté la technologie utilisée pour la salmoniculture en mer pour développer des cercles flottants de membranes en plastique polyéthylène, 236 pieds de diamètre. Ils transportent des panneaux solaires constitués de modules en verre et en silicium cristallin et sont équipés des boîtes de jonction et des câbles nécessaires pour les connecter aux réseaux électriques.

Ils ont été testés pendant deux ans dans divers endroits en Norvège, y compris en mer.

«La bonne chose à propos de la conception que nous avons est que nous sommes pratiquement assis à la surface, donc il n’y a pas beaucoup de place pour que le vent passe sous la structure. Nous adaptons nos modules sur une membrane qui est en contact direct avec le plan d’eau », a expliqué Arnt Emil Ingulstad, co-fondateur d’Ocean Sun, qui a vendu sa première unité à un acheteur en Albanie.

Bien que les flotteurs solaires soient légèrement plus chers que les panneaux construits sur terre, ils sont des producteurs d’électricité plus efficaces car leur proximité de l’eau permet à leurs panneaux solaires de fonctionner plus frais.

Selon la Banque mondiale, le marché mondial des flotteurs solaires sur des réservoirs artificiels uniquement sera important. “Lors de l’ajout d’eaux côtières”, selon le rapport de la banque, “le potentiel devient énorme”.

DNV GL, une société mondiale d’assurance qualité, a décerné une «déclaration de conformité» à Ocean Sun après avoir vérifié la sécurité et la fiabilité de sa conception de flotteur. Il a noté dans une annonce l’accompagnant que le monde devra “augmenter l’énergie solaire de plus de dix fois” pour combler l’écart entre le taux actuel d’élimination du carbone de la production d’électricité et l’objectif de l’Accord de Paris de limiter le réchauffement climatique d’ici 2050.

Aux États-Unis, un panel de chercheurs du Lawrence Berkeley National Laboratory a rapporté hier qu’à la fin de 2018, les Américains avaient installé environ 1,4 million de systèmes solaires résidentiels sur les toits à travers le pays.

Comme l’énergie solaire est devenue moins chère et plus compétitive avec l’électricité produite par le pétrole et le gaz naturel, l’adoption du solaire a “ progressivement migré vers des gammes de revenus plus faibles, reflétant à la fois un élargissement et un approfondissement des marchés solaires américains ”, ont noté les chercheurs.

Parmi tous les utilisateurs solaires de 2018, 27% avaient des valeurs d’habitation inférieures au prix médian dans leurs comtés respectifs, et 35% avaient des cotes de crédit inférieures à la fourchette médiane. Toujours selon le rapport Berkeley, «la grande majorité des systèmes sont installés dans des« États à revenu élevé »», dirigée par la Californie.

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.