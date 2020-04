«Papa patron», une femme active le filtre par erreur lors d’une vidéoconférence avec ses employés

En raison du déclenchement de coronavirus (COVID-19), une grande partie de la population du monde entier a été renvoyée chez elle pour empêcher virus Alors qu’il continue de se propager, les gens ont dû s’adapter à une nouvelle vie dans leur foyer.

De nombreuses entreprises ont mis en place le système bureau à domicile, raison pour laquelle ils ont dû utiliser les nouvelles technologies pour rester en contact avec leurs travailleurs; cependant, ces outils ne sont pas entièrement fiables car ils peuvent apporter des moments embarrassants.

Tel est le cas de Lizet Ocampodirective de Les gens pour l’American Way, qui lors d’une conférence vidéo a oublié de désactiver un filtre avec lequel il est devenu papa.

ma patronne s’est transformée en pomme de terre lors de la réunion de nos équipes Microsoft et ne peut pas comprendre comment désactiver le paramètre, alors elle était juste coincée comme ça toute la réunion pic.twitter.com/uHLgJUOsXk

– Rachele avec un e mais prononcé Rachel (@PettyClegg) 30 mars 2020

Remarquant son insouciance, il a essayé de retirer le filtre, mais il n’a jamais réussi à le faire, alors il a choisi de continuer toute la conversation virtuelle avec l’apparence amusante.

Ce moment inhabituel n’est pas passé inaperçu les travailleurs, qui n’a pas hésité à la partager à travers le réseaux sociaux où il est déjà devenu viral.

“Mon patron est devenu pomme de terre à la rencontre de nos équipes Microsoft et ne pouvait pas trouver un moyen de désactiver les paramètres, donc toute la réunion était comme ça “, a écrit un utilisateur de Twitter.

En raison de la viralité du drôle vidéoconférence, le patron a découvert sa popularité sur Internet; cependant, il l’a pris avec bonne humeur.

“Je suis le ‘Papa en chef«. Vous devriez me voir porter une couronne, non, @billieeilish? Je suis content que cela fasse rire les gens en ce moment. Veuillez rester à la maison et en sécurité! Pour plus de rires, suivez mon comédien préféré @ cristela9 “, écrit-il.

Et bien que beaucoup pensent que l’action pourrait coûter la tâche au employé qui a publié le moment embarrassant, la réalité est totalement différente.

“La bonne nouvelle est que mon patron, Lizet Ocampo, ne me licenciera pas demain. Nous avons tout compris ce soir et notre équipe continue de rire avec vous tous. Restez à la maison et bienvenue au papa patron“Ajouta l’employé.

Avec des informations de Publimetro

