Par peur de la contagion des coronavirus, ils brûlent 300 chauves-souris

Habitants de la province de Sainte Croix, dans Cajamarca, Pérou ils ont mis le feu à environ 300 chauves-souris après la peur de la propagation de coronavirus (COVID-19), ceci après qu’une des théories envisageait ces mammifères comme source de l’infection.

Par conséquent, le Service national et forestier de la faune sauvage (Sefor) de Pays sud-américain, est intervenu dans l’incident et a réussi à récupérer au moins 200 exemplaires de cette espèce pour sa protection et sa libération ultérieure dans une caverne éloignée.

[Cajamarca]Le personnel de @serforperu de @minagriperu et la municipalité provinciale libèrent 200 chauves-souris sauvées de l’attaque de la population dans un hameau de Catache dans une grotte loin de la population. Les chauves-souris sont des alliées dans la conservation de nos forêts! 🌱🦇 pic.twitter.com/yt4P5Ca39S

– Serfor Peru (@SerforPeru) 25 mars 2020

Plus tard, le Sefor utilisé son réseaux sociaux partager des informations avec la population et expliquer que chauves-souris Ils sont une espèce qui fournit divers avantages à l’être humain, ainsi qu’à la nature.

N’ayez pas peur! Ces animaux sont des pollinisateurs et des disperseurs de graines. Les maladies transmises par les espèces sauvages sont dues à notre manque de mesures sanitaires. Restons calmes et apprenons à vivre avec notre faune! @Minagriperu pic.twitter.com/1RVMdbuYh2

– Serfor Peru (@SerforPeru) 24 mars 2020

En outre, les autorités ont demandé au colons ne les attaque pas les animaux, les dommages causés à la faune sauvage déséquilibre écologiqueDonc, au cas où il voudrait les effrayer, il a recommandé d’utiliser un peu de lumière.

