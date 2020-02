Pare-feu annoncé pour 6 états du Grand Bassin

Autorités américaines Ils prévoient de réaliser des pare-feu dans six États du Grand Bassin. Des pare-feu dans la zone du bassin aideraient grandement à contrôler les incendies de forêt de plus en plus fréquents. Ils disent que les pare-feu pourraient être essentiels pour sauver des vies dans les populations qui se trouvent dans les régions du bassin.

Le bureau d’administration des terres a annoncé samedi son intention de financer 17 703 kilomètres (11 000 miles) de pare-feu stratégiques dans six États du Grand Bassin, une tentative pour aider à contrôler les incendies de forêt.

Des pare-feu en Idaho, en Oregon, à Washington, en Californie, au Nevada et en Utah soutiendraient les efforts visant à atténuer les dommages causés par les incendies et à protéger les pompiers, les communautés et les ressources naturelles, a publié samedi le journal Oregonian, cité par AP.

Selon le Bureau de l’administration des terres (BLM) du Département de l’intérieur des États-Unis, les incendies de forêt sont de plus en plus importants et fréquents dans tous les États du Grand Bassin. Entre 2009 et 2018, plus de 13,5 millions d’acres de terrains BLM ont brûlé dans la zone qui est destinée à être protégée par des pare-feu.

«La récupération des effets dévastateurs des incendies de forêt peut prendre des décennies dans le climat rude et désertique du Grand Bassin. Ces outils aideront les pompiers à contenir les incendies lorsqu’ils se produisent », a déclaré Casey Hammond, secrétaire adjoint par intérim du Département de l’administration des terres et des minéraux, dans un communiqué de presse.

“C’est pourquoi la création de pare-feu est extrêmement importante pour l’ensemble du bassin, les personnes qui vivent dans ces communautés et pour nos pompiers”, a-t-il ajouté.

Les pare-feu sont destinés à empêcher la propagation du feu en créant des espaces déboisés au milieu de la végétation. Sa mise en œuvre stratégique aide les pompiers à contrôler les flammes et à protéger les maisons et les ressources.

Cependant, certains scientifiques s’interrogent sur l’efficacité des pare-feu et se demandent si ces efforts méritent d’être financés.

Le BLM rapporte que l’évaluation de plus de 1 200 pare-feu a déterminé que 78% d’entre eux ont aidé à maîtriser un incendie et 84% ont contribué au changement de comportement au feu.

Selon le communiqué de presse, “le BLM a largement documenté l’efficacité des pare-feu et autres pratiques anti-propagation”.

