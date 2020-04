Lamaire de Paris, Cadix Anne Hidalgo, a annoncé que le conseil municipalmasques gratuits approuvés et lavablesà tous ses citoyens d’ici la fin du mois de mai. Un premier envoi d’un demi-million de masques jetables sera disponible fin avril.“Les masques et les tests sont la priorité”, a-t-il soulignéle maire dans une interview publiée ce dimanche par ‘Le Journal du Dimanche’.

Àà la mi-mai, les 2,2 millions d’habitants de la capitale auront leur propre masqueDisponible en pharmacie, un plan qui coûtera trois millions d’euros. Ils seront d’abord distribués à la population à risque – de plus de 70 ans, aux personnes ayant des pathologies antérieures et aux femmes enceintes – et leur utilisation sera obligatoire dans les transports publics, une nouveauté en France.

Le plan d’Hidalgo, sous le titre “Gagner en toute sérénité”, a été dévoilé dans une lettre adressée mercredi dernier au Premier ministre français, Edouard Philippe, dont une partie a été publiée par le journal “Le Monde”. Dans la mêmeLe gouvernement est invité à effectuer des “tests massifs” sur la populationcomme une étape préalable à la levée des restrictions.

Leles personnes infectées transmettraient la maladie isolées dans des hôtels ou des établissementsspécialement habilités et ceux qui l’ont réussi recevraient une sorte de “certificat d’immunité” délivré uniquement par les médecins et qui permettrait “d’éviter une partie des mesures de confinement et de barrière”.

Concernant la réouverture des centres éducatifs par étapes à partir du 11 mai, Hidalgo a indiqué quela priorité devrait être accordée aux élèves issus de familles monoparentales, handicapés et descendants de travailleurs essentiels.

Il a donc défendu quele télétravail est maintenu au-delà du 11 mailorsque cela est possible. “Si tous les usagers du métro retournent au travail à la mi-mai, il y aura probablement une nouvelle épidémie”, a-t-il déclaré. Il a également souligné la possibilité d’ouvrir des voies cyclables temporaires pour promouvoir ce moyen de transport et éviter la saturation du métro, des trains et des bus.

