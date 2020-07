Paris expérimente son premier défilé de mode numérique

À ce stade de l’année, les plus hauts échelons de l’industrie de la mode devraient être à Paris après les défilés de la Fashion Week et discuter des convoitées première et deuxième rangées du podium, une habitude interrompue par le coronavirus, qui a forcé de recourir entièrement à Internet.

La Fédération de la Haute Couture et de la Mode avait déjà annulé la célébration des podiums pour hommes et haute couture, prévue en juin et juillet, lorsqu’elle a décidé de miser sur une édition 100% en ligne pour laquelle elle utilisera des collaborations avec des plateformes numériques telles que YouTube, Instagram, Google, Facebook ou Hylink.