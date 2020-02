Parlour Trick garde les monorails sur la bonne voie

Publié à l’origine en janvier 1914

«Le gyroscope de lutte est une caractéristique populaire des conférences sur le gyroscope de la Young Men’s Christian Association en Chine. Il se compose d’une roue de vélo solide avec une jante chargée de tuyau de plomb. Lorsqu’il est tourné à grande vitesse et placé sur son bord, il se lèvera avec une liste de lumière sur un côté, et précessionnera lentement sur un axe presque vertical. Un membre du public est invité à utiliser un bâton solide rembourré à une extrémité avec une balle en caoutchouc solide et à faire reposer la roue sur le côté. Aussi incroyable que cela puisse paraître, l’homme le plus fort est incapable de le repousser. Cette expérience ravit le public. Le public comprend alors facilement comment une roue pesant des tonnes et exécutant des milliers de tours par minute peut stabiliser une voiture monorail. »

