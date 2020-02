Parmi les craintes, l’Italie tente de contenir le coronavirus

CODOGNO, Italie (AP) – La police a surveillé lundi les barrages routiers autour des villes mises en quarantaine dans le nord de l’Italie, tandis que les autorités tentaient de contenir le nouveau coronavirus. L’Italie est devenue un foyer de l’épidémie en Europe et des craintes qu’elle se propage.

Au moins 190 personnes dans le nord de l’Italie ont été testées positives pour le virus et quatre sont décédées, dont un homme de 84 ans décédé pendant la nuit à Bergame. Cependant, les autorités n’ont pas encore localisé l’origine de la contagion, qui s’est étendue lundi à plus d’une demi-douzaine de régions et a conduit l’Autriche à paralyser temporairement le trafic ferroviaire à sa frontière avec l’Italie.

“Les événements rapides de ce week-end montrent à quelle vitesse la situation peut changer”, a déclaré à Bruxelles la commissaire européenne à la Santé, Stella Kyriakides. “Bien sûr, nous devons prendre cette situation très au sérieux, mais nous ne devons pas céder à la panique et, surtout, à la désinformation.”

La Slovénie et la Croatie, voisins de l’Italie et qui, en plus d’être des destinations populaires pour les touristes italiens, enregistrent également des voyages fréquents de leurs citoyens en Italie, ont tenu des réunions de crise lundi, bien qu’aucun n’ait identifié de cas. La Croatie a indiqué qu’elle surveillerait tout voyageur arrivant d’Italie, y compris les enfants croates revenant de voyages scolaires.

Le Premier ministre roumain Ludovic Orban a déclaré que toute personne arrivant d’une région où le virus avait été détecté serait mise en quarantaine pendant 14 jours. Cependant, les médias locaux ont déclaré qu’ils n’avaient demandé aux nouveaux arrivants que de remplir un formulaire.

Les autorités italiennes ont fermé des écoles et annulé des matches de football, des représentations théâtrales et même le célèbre Carnaval de Venise, mais elles ont également tenté de rassurer la population en soulignant le faible taux de mortalité du virus par rapport à la grippe saisonnière. Les quatre morts étaient des personnes âgées et deux avaient déjà souffert de problèmes de santé.

Le nombre élevé de cas dans le pays est dû au fait que l’Italie “les recherche activement”, a déclaré à la télévision publique RAI la virologue Ilaria Capua de l’Université de Floride. Plus de 3 000 personnes ont été testées, dont la plupart ont été en contact direct avec les personnes infectées.

“Il est probable que plus nous cherchons, plus nous trouvons”, a déclaré Capua. Cependant, il a souligné que la plupart des cas ne nécessiteraient probablement même pas de visite médicale et que les chiffres italiens sont “très similaires à ceux que nous verrons dans de nombreux autres pays européens”.

L’Italie, cependant, ne voulait pas prendre de risques et, dans la pratique, a isolé une douzaine de localités du nord où se trouvaient plus d’une centaine de patients. La police avec des masques a surveillé lundi les points de contrôle sur la route de Codogno, au sud-est de Milan, où il a été hospitalisé la semaine prochaine, le premier patient testé positif au virus.

Des voisins avec des masques et des gants faisaient la queue au supermarché Codogno pour s’approvisionner, mais ont trouvé le magasin toujours fermé sur ordre du maire.

La peur s’est propagée à la capitale de la Lombardie, Milan, la place financière du pays et où les deux derniers défilés de la Fashion Week de Milan ont été annulés. Bien que la plupart des entreprises aient présenté leurs collections comme d’habitude dimanche, Giorgio Armani et Laura Biagiotti l’ont fait à huis clos, diffusant l’émission en direct sur Internet.

La région de Lombardie a signalé lundi la mort d’une quatrième victime et a déclaré que 38 cas avaient été confirmés en plus des 152 signalés dans tout le pays dimanche soir, portant le total dans le pays à au moins 190.

Le vice-ministre de la Santé, Pier Paolo Silveri, a fait appel au “sens civique” des Italiens pour leur demander de suivre les mesures de confinement pendant les deux semaines de quarantaine.

Le comité de sécurité sanitaire de l’UE devait se réunir lundi pour évaluer la situation, en particulier en Italie. En outre, une équipe conjointe de l’Organisation mondiale de la santé et du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies prévoyait de se rendre en Italie.

Winfield a rapporté de Rome. Lorne Cook à Bruxelles; Jovana Gec à Belgrade, en Serbie, et Vadim Ghirda à Bucarest, en Roumanie, ont contribué à ce bureau.