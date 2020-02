Pas à côté, CRISPR: l’édition d’ARN prend son envol

Thorsten Stafforst a trouvé sa grosse pause au pire moment possible. En 2012, son équipe à l’Université de Tübingen en Allemagne a découvert qu’en reliant des enzymes à des brins d’ARN modifiés, ils pouvaient changer les séquences de molécules d’ARN messager dans les cellules. Essentiellement, ils pourraient réécrire les instructions du génome en route pour fabriquer des protéines.

Le processus pourrait théoriquement servir à traiter de nombreuses maladies, à la fois celles avec des fondements génétiques et celles qui bénéficieraient d’un changement dans la quantité ou le type d’une protéine produite. Mais Stafforst a eu beaucoup de mal à publier la découverte – elle n’était tout simplement plus intéressante. Sa découverte a été éclipsée par la découverte, quelques mois plus tôt, que l’outil d’édition d’ADN CRISPR – Cas9 pouvait être utilisé pour modifier définitivement le génome.

Depuis lors, CRISPR est devenu un incontournable dans le laboratoire et a engendré un certain nombre d’entreprises visant à utiliser la technologie pour développer des médicaments et des traitements. Avec CRISPR absorbant toute l’attention, Stafforst dit, les gens ont réagi à son journal avec indifférence. Ils ont demandé: “Pourquoi avons-nous besoin de cela quand il y a une modification de l’ADN?”

Mais l’édition CRISPR – au moins en tant que technique thérapeutique chez l’homme – s’est avérée plus difficile qu’on ne le pensait initialement. Les chercheurs ont documenté comment Cas9, l’une des enzymes utilisées dans l’édition du gène CRISPR, pourrait déclencher des réponses immunitaires ou provoquer des modifications accidentelles du génome qui seraient permanentes. L’édition d’ARN, en revanche, pourrait permettre aux cliniciens de faire des corrections temporaires qui éliminent les mutations des protéines, arrêtent leur production ou changent la façon dont ils fonctionnent dans des organes et des tissus spécifiques. Parce que les cellules dégradent rapidement les ARN inutilisés, toute erreur introduite par une thérapie serait éliminée, plutôt que de rester avec une personne pour toujours.

L’excitation suscitée par l’édition d’ARN fait enfin son chemin. En 2019, les chercheurs ont publié plus de 400 articles sur le sujet, selon les données de Scopus, une base de données de résumés et de citations. Une poignée de start-ups commencent à utiliser des systèmes d’édition d’ARN pour développer des traitements potentiels pour tout, des maladies génétiques telles que la dystrophie musculaire aux maladies temporaires telles que la douleur aiguë. Et bien que les médicaments à base d’ARN aient eu du mal à atteindre le marché en raison de problèmes de livraison et de tolérance, certaines approbations réglementaires au cours des dernières années pourraient aider à ouvrir la voie à des thérapies d’édition d’ARN.

Plusieurs obstacles subsistent: les technologies actuelles ne peuvent modifier les séquences d’ARN que de quelques manières limitées, et faire fonctionner le système comme prévu dans le corps humain s’avérera difficile. Pourtant, les chercheurs espèrent que de nouvelles technologies, telles que l’ingénierie des protéines, et des méthodes améliorées pour fournir de l’ARN aux cellules peuvent aider à surmonter ces limitations. “Cela ouvre vraiment un monde que nous n’avions jamais vu auparavant”, déclare Stafforst.

Un rôle pour l’ARN

Un principe fondamental de la génétique moléculaire – son dogme central – était que la machinerie cellulaire transcrit fidèlement les informations génétiques d’une matrice d’ADN double brin en un messager d’ARN simple brin, qui est ensuite traduit en protéine. Mais dans les années 1980, une poignée de laboratoires ont remarqué que certaines transcriptions d’ARNm contenaient des lettres modifiées ou supplémentaires qui n’étaient pas codées dans l’ADN. Les résultats ont été controversés jusqu’à ce que les scientifiques découvrent une famille d’enzymes appelées adénosine désaminases agissant sur l’ARN (ADAR). Ces protéines se lient aux ARN et modifient leur séquence en changeant une base familière connue sous le nom d’adénosine en une molécule appelée inosine. Bien qu’elle ne fasse pas partie des bases d’ARN canoniques, l’inosine est lue par la machinerie de traduction des protéines de la cellule comme la guanosine familière. Une poignée d’autres enzymes d’édition d’ARN sont apparues à peu près au même moment.

Les scientifiques ont eu du mal au cours des trois dernières décennies à comprendre ce qu’accomplit exactement l’édition d’ARN. Les éditeurs travaillent uniquement sur des ARN double brin, qui apparaissent parfois dans la cellule comme des éléments régulateurs – ou comme des virus. Certains ont émis l’hypothèse que les protéines ADAR ont évolué comme défense contre les virus, mais de nombreux virus à ARN double brin ne sont pas affectés par les enzymes. L’édition peut avoir une fonction de régulation, mais la plupart des tissus adultes ne produisent pas les niveaux élevés de protéines nécessaires à l’édition.

Brenda Bass, biochimiste à l’Université de l’Utah à Salt Lake City, a été parmi les premiers à identifier des ADAR dans des embryons de grenouilles. Elle dit que personne n’a trouvé un rôle spécifique pour les modifications apportées aux ARN non codants pour les protéines, qui représentent la majorité des molécules éditées. L’édition pourrait servir à protéger les ARN double brin contre les attaques immunitaires. Bass soupçonne que les ADAR éditent les transcriptions à double brin, ajoutant des inosines comme moyen de dire au corps de les laisser tranquilles. Les enzymes semblent également jouer un rôle dans le développement embryonnaire: les souris dépourvues de gènes ADAR meurent avant la naissance ou ne vivent pas longtemps après. Les éditeurs semblent également avoir une certaine fonction dans certains tissus d’organismes adultes, tels que le système nerveux des céphalopodes.

C’est cette activité qui a attiré le biologiste marin Joshua Rosenthal au montage d’ARN au début des années 2000. Il semble que les céphalopodes très intelligents, tels que le calmar, la seiche et les poulpes, utilisent largement l’édition d’ARN pour ajuster les gènes impliqués dans le développement des cellules nerveuses et la transmission du signal. Aucun autre animal n’est connu pour utiliser l’édition d’ARN de cette manière. Inspiré par ces observations, Rosenthal s’est demandé s’il était possible d’utiliser le système pour corriger les messages produits par des gènes dysfonctionnels dans un cadre thérapeutique. En 2013, son groupe à l’Université de Porto Rico à San Juan a repensé les enzymes ADAR et les a attachées pour guider les ARN qui se lieraient à un point spécifique dans un ARNm – créant un double brin. Avec ceux-ci, ils ont pu éditer des transcriptions dans des embryons de grenouilles, et même dans des cellules humaines en culture.

Semblable à Stafforst, Rosenthal, maintenant au Marine Biological Laboratory à Woods Hole, Massachusetts, a vu sa publication ignorée. Un sort similaire, apprit-il, s’était abattu sur le travail de chercheurs d’une société appelée Ribozyme, qui en 1995 proposa une «édition thérapeutique» des séquences d’ARN mutées en insérant des séquences complémentaires dans des embryons de grenouilles et en permettant aux ADAR de modifier la molécule double brin résultante et corriger la mutation.

Mais au cours des dernières années, plusieurs facteurs ont convergé pour mettre en évidence les conclusions de Rosenthal et Stafforst. Peter Beal, chimiste à l’Université de Californie à Davis, a déclaré que la publication en 2016 de la structure moléculaire de l’ADAR lié à l’ARN double brin a rendu le système plus compréhensible et a permis aux scientifiques de mieux concevoir l’enzyme pour améliorer sa livraison ou la fabriquer. plus efficace. Et en 2018, la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) a approuvé la première thérapie utilisant l’interférence ARN (ARNi): une technique dans laquelle un petit morceau d’ARN est inséré dans une cellule dans laquelle il se lie aux ARNm natifs et accélère leur dégradation. L’approbation a ouvert la porte à d’autres thérapies impliquant des interactions avec l’ARNm, a déclaré Gerard Platenburg, directeur de l’innovation de ProQR Therapeutics à Leiden, aux Pays-Bas, qui poursuit diverses thérapies à base d’ARN. «Tirant les leçons du passé et avec le nombre d’approbations en hausse, le domaine a beaucoup mûri», explique Platenburg.

Beaucoup voient l’édition d’ARN comme une alternative importante à l’édition d’ADN en utilisant des techniques telles que CRISPR. La technologie CRISPR s’améliore, mais l’édition de l’ADN peut provoquer des mutations indésirables dans d’autres parties du génome – des «effets hors cible» – ce qui pourrait créer de nouveaux problèmes.

Rosenthal s’attend en outre à ce que l’édition d’ARN se révèle utile pour les maladies sans origine génétique. Il utilise actuellement des ADAR pour modifier l’ARNm d’un gène codant pour le canal sodium Nav1.7, qui contrôle la façon dont les signaux de douleur sont transmis au cerveau. La modification permanente du gène Nav1.7 grâce à la modification de l’ADN pourrait éliminer la capacité de ressentir la douleur et perturber d’autres fonctions nécessaires de la protéine dans le système nerveux, mais le diminuer par la modification de l’ARN dans certains tissus pendant une durée limitée pourrait aider à atténuer douleur sans risque de dépendance ou de dépendance associée aux analgésiques conventionnels.

De même, l’édition d’ARN pourrait permettre aux chercheurs d’imiter des variantes génétiques qui offrent un avantage pour la santé. Par exemple, les personnes atteintes de certaines mutations du gène PCSK9, qui régule le cholestérol dans le sang, ont tendance à avoir des taux de cholestérol plus bas, et la modification de l’ARNm de PCSK9 pourrait conférer un avantage similaire sans perturber définitivement les autres fonctions de la protéine. L’immunologue Nina Papavasiliou du Centre allemand de recherche sur le cancer à Heidelberg dit que l’édition d’ARN pourrait être utilisée pour combattre les tumeurs. Certains cancers détournent d’importantes voies de signalisation cellulaire, telles que celles impliquées dans la mort ou la prolifération cellulaire. Si les éditeurs d’ARN pouvaient être appelés à désactiver temporairement les principales molécules de signalisation, dit-elle, «nous pourrions voir la tumeur mourir». Ensuite, le patient pourrait arrêter la thérapie, permettant à la voie de reprendre ses fonctions normales.

En tant que traitement, l’édition d’ARN pourrait être moins susceptible de provoquer une réaction immunitaire potentiellement dangereuse que les approches basées sur CRISPR. Contrairement à l’enzyme d’édition d’ADN Cas9, qui provient de bactéries, les ADAR sont des protéines humaines qui ne déclenchent pas d’attaque du système immunitaire. “Vous n’avez vraiment pas besoin de machinerie lourde pour cibler l’ARN”, explique Prashant Mali, bio-ingénieur à l’Université de Californie à San Diego.

Dans un article publié l’année dernière, le Mali et ses collègues ont injecté des ARN guides à des souris nées avec une mutation génétique qui provoque une dystrophie musculaire. Les ARN guides ont été conçus pour déclencher la production d’une protéine manquante appelée dystrophine. Bien que le système n’ait édité qu’une petite quantité d’ARN codant pour la dystrophine, il a restauré la protéine à environ 5% de son niveau normal dans le tissu musculaire des animaux, une quantité qui a montré un potentiel thérapeutique.

Dans d’autres maladies qui résultent d’une protéine manquante ou dysfonctionnelle, comme certains types d’hémophilie, «cela fait une énorme différence de passer de rien à quelque chose», dit Stafforst, et il pourrait ne pas être nécessaire de modifier l’ARN dans chaque cellule du corps. L’édition de l’ARN pourrait être plus efficace que les formes de thérapie génique qui impliqueraient l’injection d’un nouveau gène. Le Mali et d’autres disent que diriger des ADAR natifs pour qu’ils opèrent sur le propre ARNm de la cellule pourrait fournir une réponse plus naturelle que l’introduction d’un gène externe modifié.

La technologie d’édition d’ARN est cependant loin d’être parfaite, même lorsqu’il s’agit d’applications en laboratoire. «Ce n’est que le début», dit Bass. “Il y a beaucoup de questions.” Parce que les ADAR sont beaucoup moins efficaces que CRISPR, ils pourraient être moins utiles pour fabriquer des plantes et des animaux génétiquement modifiés. «En tant qu’outil de recherche, c’est très limitatif», explique Jin Billy Li, généticien à l’université de Stanford en Californie.

Un autre inconvénient majeur est que les ADAR ne peuvent apporter que quelques types de modifications à l’ARN. Les systèmes CRISPR agissent comme des ciseaux en coupant l’ADN à un endroit désigné et en supprimant ou en insérant une nouvelle séquence; Les ADAR ressemblent plus à une fonction d’écrasement qui change les lettres chimiquement, sans casser le «squelette» de la molécule d’ARN.

Bien que ce processus soit moins susceptible de provoquer des mutations involontaires, il limite les enzymes à effectuer des changements spécifiques – l’adénosine à l’inosine dans le cas des ADAR et la cytosine à l’uridine par un ensemble d’enzymes appelées APOBEC (voir «Les corrections d’ARN»). Il y a quelques autres possibilités. Les plants de vigne, par exemple, peuvent transformer les cytidines en uridines, et certaines tumeurs peuvent transformer les guanosines en adénosines. «La biodiversité nous donne des tonnes de réponses à ces choses», explique Rosenthal. “Je pense qu’en fin de compte, des choses comme le calmar vont nous apprendre beaucoup.” Mais il dit que le domaine est sous-étudié – les chercheurs ne comprennent pas le processus qui conduit à cette édition. Et il reste à voir si une enzyme végétale, par exemple, pourrait fonctionner dans les cellules humaines.

Les scientifiques cherchent déjà des moyens de concevoir de nouvelles enzymes qui pourraient étendre les capacités d’édition d’ARN. «C’est tout un processus où vous ne savez pas ce que vous trouverez», explique Omar Abudayyeh, ingénieur en biologie au Massachusetts Institute of Technology (MIT) à Cambridge. En collaboration avec Feng Zhang, un pionnier CRISPR au MIT, Abudayyeh et ses collègues ont lié une enzyme ADAR à Cas13. Enzyme bactérienne similaire à la protéine associée à CRISPR Cas9, Cas13 coupe l’ARN au lieu de l’ADN. Les chercheurs ont modifié la séquence de l’ADAR jusqu’à ce qu’il puisse convertir les cytidines en uridines. Ils ont ensuite utilisé le nouveau système dans les cellules humaines pour changer les bases des ARNm codés par plusieurs gènes, dont l’APOE. Une variante génétique naturelle de ce gène est associée à la maladie d’Alzheimer, et sa modification pourrait faire passer la variante à la forme inoffensive.

Abudayyeh et son collaborateur du MIT, l’ingénieur en biologie Jonathan Gootenberg, admettent qu’il est possible que la modification de la protéine ADAR puisse empêcher le système immunitaire de la reconnaître comme une protéine humaine naturelle et attaquer les cellules qui la contiennent. Mais ils disent que, parce que ces modifications sont faibles, ce risque ne correspond pas aux préoccupations connues concernant le système immunitaire attaquant Cas13 ou le virus utilisé pour fournir les outils d’édition dans les cellules.

Les chercheurs voient des promesses dans un processus naturel appelé pseudouridylation, dans lequel un ensemble d’enzymes protéiques et d’ARN modifie chimiquement la structure des uridines dans l’ARNm. Contrairement aux modifications ADAR, la pseudouridylation ne change pas la séquence de l’ARNm ou de la protéine. Au lieu de cela, pour des raisons qui ne sont pas tout à fait claires, le processus stabilise la molécule d’ARN et oblige le mécanisme de traduction à ignorer les signaux lui demandant d’arrêter de produire des protéines.

La capacité de transformer ces feux rouges moléculaires en feux verts pourrait être puissante. Yi-Tao Yu, biochimiste à l’Université de Rochester à New York, dit que des centaines de maladies génétiques sont causées par des mutations de l’ADN qui créent des signaux d’arrêt incorrects dans les ARNm, résultant en une protéine raccourcie qui ne fonctionne pas normalement dans le corps. “La liste est très longue”, dit Yu, et comprend la fibrose kystique, la maladie oculaire du syndrome de Hurler et de nombreux cancers.

Malgré ses débuts, les chercheurs – et les investisseurs en biotechnologie – sont enthousiasmés par le vaste potentiel de l’édition d’ARN. «Je me suis mis dans le coup avant qu’il ne devienne cool», explique Papavasiliou, qui essaie de cartographier où les ADAR naturels fonctionnent dans le corps. “Pendant de nombreuses années, cela a été un gouffre, et tout à coup, une entreprise a surgi toutes les deux semaines.”

De nombreuses start-ups et des sociétés établies d’édition de l’ADN ont annoncé leur intention de passer à l’ARN. Ils comprennent Beam Therapeutics à Boston, Massachusetts, qui a été co-fondée par Zhang et Liu et a développé le montage CRISPR de l’ADN comme thérapie pour plusieurs maladies du sang. Locana, basée à San Diego, poursuit également l’édition d’ARN basée sur CRISPR qui, espère-t-elle, pourrait traiter des affections telles que la maladie des motoneurones et la maladie de Huntington.

Le défi pour l’industrie est de trouver la meilleure façon de faire entrer les ARN guides dans la cellule sans déclencher de réaction immunitaire ni provoquer de dégradation par la cellule. Beal dit que cela pourrait inclure la modification chimique stratégique des ARN modifiés qui les stabilisent ou leur intégration dans une nanoparticule ou un virus qui peut se faufiler dans les cellules.

Et bien que les ADAR soient déjà dans les cellules humaines, le corps humain n’en fabrique que de petites quantités dans la plupart des tissus, ce qui signifie que toute thérapie pourrait avoir besoin d’ajouter des ADAR ou d’autres enzymes pour augmenter les capacités d’édition des cellules. Emballer des virus avec les gènes qui codent tous les mécanismes nécessaires à l’édition d’ARN pourrait ne pas être efficace. Beaucoup espèrent que ce ne sera pas nécessaire.

Platenburg espère ajouter des ARN et s’appuyer sur les ADAR naturels pour aider à corriger le lettrage des ARNm qui contribuent aux troubles rétiniens. «Nous utilisons le système que nous offre la nature et l’exploitons», dit-il.

Des chercheurs, dont Stafforst, sont des ARN guides d’ingénierie avec des modifications chimiques qui attirent les ADAR dans la cellule vers le site d’édition. Mais certains chercheurs craignent que la conscription des ADAR naturels dans l’édition d’ARNm spécifiques puisse les éloigner de leurs tâches normales et causer d’autres problèmes de santé. Modifier l’expression des gènes dans une partie du corps pourrait affecter d’autres parties de manière imprévue. Dans l’étude sur la dystrophie musculaire au Mali, par exemple, les souris ont développé des problèmes hépatiques pour des raisons inconnues. «C’est toujours un outil de développement», dit-il.

«ADAR a évolué pour permettre au corps de modifier les bases de manière très ciblée», explique Nessan Bermingham, PDG et co-fondateur avec Rosenthal et d’autres de la société de biotechnologie Korro Bio à Cambridge, Massachusetts. Bermingham est optimiste quant aux perspectives de modification de l’ARN, mais prudent de ne pas prendre de l’avance sur la biologie. «Nous avons beaucoup de travail à faire alors que nous commençons à mûrir ces techniques», dit-il. “Nous ne laissons rien sur la table, mais nous devons reconnaître certaines limites.”

Cet article est reproduit avec permission et a été publié pour la première fois le 4 février 2020.