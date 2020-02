Pas à propos de mon jardin: les habitants de Tokyo s’opposent aux plans de vol pour les Jeux Olympiques

TOKYO, 25 février (.) – Alors que Tokyo se prépare à recevoir des visiteurs de l’étranger pour les Jeux olympiques de 2020 en juillet, certains résidents sont irrités par plus de 100 avions qui voleront quotidiennement à basse altitude pour les amener dans la ville.

À partir du 29 mars, chaque fois que le vent du sud souffle sur la capitale du Japon, 45 avions de passagers par heure descendront à Tokyo en suivant deux nouvelles routes d’approche vers l’aéroport, pour une durée maximale de trois heures. Les avions voleront jusqu’à 300 mètres des quartiers proches de l’aéroport Haneda de la ville.

“Il y a beaucoup de risques et peu de mérite, peu d’habitants sont heureux”, a déclaré Kiwami Omura, qui dirige le projet de résolution des problèmes de Haneda, qui tente d’unir les groupes d’opposition dans les 23 districts de Tokyo. Le gouvernement “utilise les Jeux Olympiques pour pousser ce plan, mais les vols continueront quand ils auront fini”.

Les nouvelles routes d’approche font partie d’une campagne renouvelée visant à étendre l’accès aérien à la plus grande région métropolitaine du monde. Les autorités de l’aviation ont lutté pendant des décennies pour augmenter la capacité face à une opposition farouche à la construction d’aéroports, dont l’autre ville de Narita, située à 80 kilomètres.

Le renforcement d’un nouveau plan pour l’aviation, qui augmentera les vols vers Tokyo d’un tiers à un million par an, fait partie de la campagne du Premier ministre Shinzo Abe pour faire du tourisme une priorité économique.

Le gouverneur de Tokyo, Yuriko Koike, souhaite également que sa ville soit plus compétitive à l’échelle mondiale, à un moment où le Japon fait face à un déclin de sa population.

Les nouvelles routes d’approche au-dessus du centre de Tokyo ajouteront 39 000 vols par an et, selon le gouvernement, ajouteront environ 6 milliards de dollars à l’économie japonaise. Japan Airlines Co Ltd, ANA et Delta Air Lines sont parmi les compagnies aériennes qui bénéficieraient le plus de l’augmentation des vacances d’atterrissage.

Le gouvernement Abe a déclaré en août qu’il avait fait “comprendre” aux habitants de Tokyo. Cependant, les législateurs du district de Shinagawa, près de Haneda, continuent de s’opposer au plan, appelant à des mesures de sécurité et de bruit plus strictes et à un engagement à modifier les itinéraires.

“Je pense que la décision ignore ce que veulent les résidents”, a déclaré Jin Matsubara, un législateur indépendant au Parlement japonais et ancien ministre du gouvernement avant une réunion avec des représentants des groupes opposés au plan. “Mon quartier est près de Haneda et l’effet du bruit et des chutes d’objets pourrait être important”, a-t-il déclaré.

