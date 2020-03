Pas de pénurie alimentaire due au coronavirus

Le maire de Los Angeles donne son rapport sur le coronavirus Il assure que les établissements commerciaux ont la nourriture nécessaire pour la population Il a exhorté les gens à éviter les foules dans les supermarchés

Le maire de Los Angeles a confirmé qu’il n’y a pas de pénurie de nourriture et que les supermarchés ont ce qu’il faut pour approvisionner la population.

Ces déclarations interviennent après avoir vu sur les réseaux sociaux comment certaines personnes ont fait des achats «nerveux» de nourriture et de produits de première nécessité.

Eric Garcetti, maire de Los Angeles, a rencontré la California Association of Supermarkets.

Après cette réunion, il a déclaré à la communauté que l’approvisionnement n’était pas une préoccupation.

«Il n’y a pas de pénurie de nourriture dans la ville de Los Angeles. Vous n’avez pas besoin de vous précipiter au supermarché. Je sais que de nombreux angelenos sont inquiets de ces temps incertains et difficiles, mais ils peuvent être sûrs que nos marchés resteront ouverts et bien approvisionnés. », A-t-il indiqué via son compte Instagram.

Rappelez-vous, nous sommes tous dans le même bateau et nous ne devons pas accumuler plus que ce dont nous avons besoin. Pratiquer la distanciation sociale lorsque vous achetez “, a-t-il ajouté.

Pénurie alimentaire due au coronavirus?

Non, ce qui est un problème, c’est la foule de gens dans les magasins.

Beaucoup sont désespérément venus à la recherche de nourriture, d’eau ou de papier hygiénique qui leur permettront de s’approvisionner pour la quarantaine des coronavirus; mais a indiqué que des achats excessifs ne sont pas nécessaires.

Dans cette situation, les gens sont plus vulnérables car ils s’exposent à la maladie.

“Ne paniquez pas”, a déclaré le maire à Univision.

Soyons très clairs: les réunions en grands groupes mettent des vies en danger. Nous avons besoin que tout le monde reste à la maison autant que possible, évite d’être dans la foule et pratique la distanciation sociale », a-t-il ajouté via les réseaux sociaux.

Il a également confirmé que les distributeurs et les magasins réapprovisionneraient leur stock à mesure qu’il s’épuiserait.

Bien que l’énorme masse de clients dans les couloirs ne contribue pas à la logistique de remplacement, de plus, ils ne répondent probablement pas à la norme de distanciation sociale.

En plus de nier la pénurie de nourriture due au coronavirus, Garcetti a profité de l’occasion pour se rappeler que son district scolaire avait activé un plan d’urgence pour aider les familles des élèves qui en avaient besoin pendant la période préventive de quarante ans.

Californie: les personnes de plus de 65 ans doivent rester à la maison en raison d’un coronavirus

Les personnes de 65 ans ou plus et celles dont les conditions préexistantes les rendent vulnérables au coronavirus en Californie devraient rester chez elles, a ordonné dimanche le gouverneur Gavin Newsom.

Dans un message publié sur son compte Twitter, le leader a indiqué que les personnes “les plus vulnérables” devraient être protégées des effets du COVID-19, selon Efe.

À l’instar d’États comme l’Illinois et l’Ohio, Newsom a ordonné que «les bars, les discothèques, les établissements vinicoles et les brasseries devraient fermer» en Californie pour tenter d’empêcher la propagation du coronavirus.

Le gouverneur a demandé aux restaurants de se concentrer sur la préparation des plats à emporter pour ceux qui sont «isolés».

Avec ces mesures, le gouverneur cherche à réduire la propagation du coronavirus en Californie et à garantir ainsi que les éléments “essentiels” tels que le système de santé, les supermarchés et les épiceries, les pharmacies et les prestataires de services sociaux puissent “continuer à fonctionner”.