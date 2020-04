«Pas moyen de le faire sans risque accru»

WASHINGTON – Le sénateur Diane Feinstein, D-Calif., A écrit une lettre à la direction du Sénat mercredi, les exhortant à annuler la convocation du Sénat à Washington lundi et à la place permettre aux membres de travailler à distance au milieu de la pandémie de COVID-19.

“Je demande au chef de la majorité de reconsidérer son projet de reconvoquer le Sénat”, a déclaré Feinstein dans un communiqué. “Il amènerait 100 sénateurs et beaucoup plus de membres du personnel et de journalistes à proximité alors que Washington lui-même reste sous un ordre de séjour à domicile. Il n’y a aucun moyen de le faire sans risque accru. Ce n’est pas le bon exemple pour le pays.”

Plus: L’augmentation du nombre de décès et de cas signalés aux États-Unis comme pneumonie suggère un impact encore plus important du COVID-19

Feinstein a déclaré que la Chambre des représentants avait fait la “bonne chose” en annulant sa décision et en décidant de ne pas retourner dans la capitale nationale la semaine prochaine.

En annonçant l’extension, le leader de la majorité à la Chambre, Steny Hoyer, D-Md., A cité l’augmentation du nombre de cas de coronavirus dans la région de Washington, D.C., et le travail continu nécessaire pour rédiger le prochain plan de relance.

Feinstein, 86 ans, le plus ancien sénateur américain en poste, a écrit dans la lettre au chef de la majorité au Sénat Mitch McConnell, R-Ky., Ainsi qu’au chef de la minorité du Sénat Chuck Schumer, DN.Y., que depuis le Congrès a suspendu ses travaux en mars, “au moins huit officiers de police du Capitole et 11 travailleurs de l’architecte du Capitole ont été testés positifs “pour le virus.

Plus: Kushner qualifie la réponse aux coronavirus aux États-Unis de «grande réussite»

“De toute évidence, le coronavirus est présent au Capitole”, a-t-elle écrit, réitérant que le fait de revenir “envoie un mauvais message au peuple américain, dont la plupart sont invités ou invités à rester chez eux”.

Lorsque McConnell a annoncé que le Sénat reviendrait le 4 mai, il a déclaré: «Nous modifierons les routines de manière intelligente et sûre, mais nous respecterons notre devoir constitutionnel envers le peuple américain et mènerons des affaires essentielles en personne.»

L’histoire continue

Feinstein a écrit: “Les seules choses qui se sont avérées réduire le taux d’infection sont le refuge en place et la distanciation sociale, qui ne sont pas possibles si nous retournons au Capitole. Ce n’est pas le moment de reculer des mesures de protection lorsque le la maladie n’est pas encore sous contrôle. “

Plus: Pelosi nomme sept législateurs démocrates au comité chargé de superviser l’argent de relance des coronavirus

Les Centers for Disease Control and Prevention ont conseillé aux personnes de plus de 60 ans d’éviter les foules importantes et de rester à la maison autant que possible. L’âge moyen au Sénat est de 63 ans. Un rapport du CDC du 18 mars a noté que 31% des cas, 45% des hospitalisations, 53% des admissions en USI et 80% des décès associés au COVID-19 impliquent des personnes âgées.

McConnell s’est fermement tenu au plan de ramener le Sénat, affirmant dans une interview à la radio mercredi que le Sénat ne “resterait pas à l’écart”.

Jusqu’à présent, le sénateur Rand Paul, R-Ky., A été le seul sénateur diagnostiqué avec COVID-19. Beaucoup d’autres se sont mis en quarantaine ou isolés depuis le début de la pandémie.

“Vous n’êtes pas censé conserver ce paiement”: Mnuchin veut que l’argent de relance soit remis aux contribuables décédés

Mercredi, les États-Unis ont franchi deux jalons sinistres – 1 million de cas et 60 000 décès dus à COVID-19.

Feinstein a noté que plus d’Américains sont morts en quelques mois du virus que ceux tués pendant la guerre du Vietnam, de 1955 à 1975.

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY: Coronavirus: Feinstein exhorte McConnell à ne pas ramener les sénateurs à Washington