Pas seulement du plaisir et des jeux

Note de l’éditeur (16/04/20): Le 11 avril, le célèbre mathématicien John H. Conway est décédé des complications de COVID-19. Cet article de 1999 présente Conway et son travail.

Entrer dans le bureau de John H. Conway à l’Université de Princeton, c’est comme entrer dans le parc d’un mathématicien. Des dizaines de polyèdres en carton coloré pendent au plafond comme des boules à facettes dans une discothèque. Parmi eux, une bouteille Klein construite en grillage de poulet. Plusieurs modèles de réseaux cristallins sont assis à côté de la fenêtre, et une pyramide de balles de tennis s’élève du sol. Au centre de tout cela est Conway lui-même, penché en arrière sur sa chaise, son visage obscurci par des lunettes surdimensionnées et une barbe grise touffue. Le mathématicien éclectique de 61 ans est clairement dans son élément.

“Quelle est ta date de naissance?” me demande-t-il peu de temps après qu’on se serre la main. «19 avril 1961», je réponds. “Mardi!” crie-t-il immédiatement.

Puis il se corrige. «Non, bon sang! Mercredi!” Légèrement irrité par son erreur, il explique qu’il y a longtemps, il a conçu un algorithme pour déterminer le jour de la semaine où tombe une date donnée. Appelé la règle Doomsday, l’algorithme est assez simple pour que Conway fasse les calculs dans sa tête. Il peut généralement donner la bonne réponse en moins de deux secondes. Pour améliorer sa vitesse, il pratique ses calculs calendaires sur son ordinateur, qui est programmé pour le questionner avec des dates aléatoires à chaque fois qu’il se connecte.

À ce stade, je commence à me demander pourquoi l’Université de Princeton paie un salaire à cet homme. Mais au cours des trois dernières décennies, Conway a apporté certaines de ses plus grandes contributions à la théorie mathématique en analysant des énigmes simples. «Il m’est impossible d’entrer dans le bureau et de dire:« Aujourd’hui, je vais écrire un théorème », admet Conway. «J’ai généralement une demi-douzaine de choses en tête, y compris des jeux et des puzzles. Et de temps en temps, quand je me sens coupable, je vais travailler sur quelque chose d’utile. ” Le travail utile de Conway couvre toute la gamme des disciplines mathématiques, allant des théorèmes sur les nœuds et l’emballage des sphères à la découverte d’une toute nouvelle classe de nombres – les nombres surréalistes bien nommés.

Né à Liverpool, en Angleterre, en 1937, Conway a manifesté un intérêt précoce pour les mathématiques. À l’âge de quatre ans, selon sa mère, il a commencé à réciter les pouvoirs de deux. Liverpool était bombardé par la Luftwaffe allemande à l’époque, et Conway a un souvenir durable de l’un des raids aériens. «Pendant que mon père me portait à notre abri dans la cour un soir, il m’est arrivé de regarder le ciel. Il y avait des projecteurs au-dessus de moi et j’ai vu les bombes tomber des avions. Ils étaient enchaînés ensemble et tournoyaient. C’était tellement beau, j’ai dit: «Regarde, papa! C’est tellement bien!'”

Conway a fréquenté l’Université de Cambridge, où il a étudié la théorie des nombres et la logique et a finalement rejoint la faculté du département de mathématiques. Dans ses temps libres, il est devenu un passionné de backgammon. «J’avais l’habitude de jouer au backgammon dans la salle commune de Cambridge», se souvient Conway. “Mes collègues plus calmes venaient de temps en temps pour une tasse de café ou de thé, mais je serais là toute la journée.” La carrière de Conway n’a vraiment décollé qu’à la fin des années 1960, quand il est devenu intrigué par un réseau théorique qui s’étend sur 24 dimensions. En contemplant ce réseau, Conway a découvert un nouveau groupe fini, qui est l’ensemble des symétries d’un objet géométrique. Un cube, par exemple, a 24 symétries – il y a 24 façons de le faire pivoter vers une position identique. Mais le groupe Conway, comme il est devenu connu, possède plus de 1018 symétries, ce qui en fait le plus grand groupe fini connu au moment de sa découverte. (Il a ensuite été remplacé par le soi-disant groupe Monster, qui a plus de 1053 symétries.) Trouver un nouveau groupe est une réalisation extrêmement difficile, et les collègues de Conway ont rapidement commencé à le saluer comme un génie.

À peu près à la même époque, Conway explorait l’idée du constructeur universel, qui a été étudiée pour la première fois par le mathématicien américain John von Neumann dans les années 40. Un constructeur universel est une machine hypothétique qui pourrait construire des copies de lui-même – quelque chose qui serait très utile pour coloniser des planètes lointaines. Von Neumann a créé un modèle mathématique pour une telle machine, en utilisant une grille cartésienne – en gros, un damier étendu – comme base. Conway a simplifié le modèle et il est devenu le désormais célèbre jeu de la vie.

Dans le jeu, vous commencez avec un motif de pions sur la grille – ceux-ci représentent les cellules «vivantes». Vous supprimez ensuite chaque vérificateur qui a un ou aucun vérificateur voisin ou quatre voisins ou plus (ces cellules «meurent» de la solitude ou du surpeuplement). Des dames avec deux ou trois voisins restent sur le plateau. De plus, de nouvelles cellules «naissent» – un vérificateur est ajouté à chaque espace vide adjacent à exactement trois vérificateurs. En appliquant ces règles à plusieurs reprises, on peut créer une incroyable variété de formes de vie, y compris des «planeurs» et des «vaisseaux spatiaux» qui se déplacent régulièrement à travers la grille.

Conway a montré le jeu de la vie à son ami Martin Gardner, l’auteur de longue date de la chronique des jeux mathématiques de Scientific American. Gardner a décrit le jeu dans sa chronique d’octobre 1970, et ce fut un succès immédiat. Les passionnés d’informatique ont écrit des programmes leur permettant de créer des formes de vie de plus en plus complexes. Aujourd’hui encore, près de 30 ans après le lancement du jeu, Conway reçoit de nombreux e-mails sur Life. “Le jeu a rendu Conway immédiatement célèbre”, commente Gardner. “Mais cela a également ouvert un tout nouveau domaine de la recherche mathématique, le domaine des automates cellulaires.”

Conway, cependant, est passé à d’autres activités. Certains de ses collègues de Cambridge étaient habiles dans l’ancien jeu de Go, et alors que Conway les regardait jouer, il a essayé de développer une compréhension mathématique du jeu. Il a remarqué que vers la fin d’un match de Go typique, lorsque le plateau est recouvert de lignes sinueuses de pierres noires et blanches, le jeu ressemble à la somme de plusieurs petits jeux. Conway s’est rendu compte que certains jeux se comportent en fait comme des nombres. Cette intuition l’a amené à formuler une nouvelle définition des nombres qui comprenait non seulement les nombres familiers – les nombres entiers, les nombres rationnels, les nombres réels, etc. – mais aussi les nombres transfinis, qui représentent les tailles des ensembles infiniment grands. Les mathématiciens savent depuis longtemps qu’il existe plus d’une sorte d’infini. Par exemple, l’ensemble de tous les entiers est infiniment grand, mais il est plus petit que l’ensemble de tous les nombres réels. La définition de Conway englobait tous les nombres transfinis et, mieux encore, permettait aux mathématiciens d’effectuer toute la gamme des opérations algébriques sur eux. C’était un tour de force théorique: en définissant les nombres finis et transfinis de la même manière, Conway a fourni une base logique plus simple pour tous les nombres. L’informaticien de l’Université de Stanford, Donald E. Knuth, a été tellement impressionné par la percée de Conway qu’il a écrit une nouvelle originale, intitulée Surreal Numbers, qui tente d’expliquer la théorie. Dans l’histoire, Conway est interprété comme Dieu — il y a un personnage nommé “C” dont la voix jaillit du ciel. Bien que la comparaison puisse sembler un peu extrême, Conway reconnaît qu’il a un ego sain. «Après avoir fait une découverte, mes sentiments sont un peu mélangés», dit-il. “J’admire la beauté de la chose que j’ai découverte, comment tout cela s’assemble. Mais j’admire aussi ma propre habileté à le trouver. »

L’intérêt de Conway pour les jeux a culminé en 1982 avec la publication de Winning Ways for Your Mathematical Plays, un ouvrage en deux volumes qu’il a écrit avec Elwyn R. Berlekamp de l’Université de Californie à Berkeley et Richard K. Guy de l’Université de Calgary. Le livre est devenu la bible des mathématiques récréatives; il décrit des dizaines de jeux de réflexion, la plupart inventés par les auteurs, avec des noms bizarres comme Toads-and-Frogs et Hackenbush Hotchpotch. Mais le principal objectif du livre, insiste Conway, n’est pas le divertissement. “Le livre est vraiment plus sur la théorie que sur les jeux”, dit-il. «Je suis beaucoup plus intéressé par la théorie derrière un jeu que par le jeu lui-même. J’ai appris la théorie des nombres surréalistes en analysant le jeu de Go, mais je n’ai jamais vraiment joué le jeu. » En fait, le seul jeu auquel Conway joue régulièrement est le backgammon – un passe-temps qui défie l’analyse mathématique car il implique l’élément du hasard.

Malheureusement, la vie personnelle de Conway n’a pas été aussi ordonnée que ses théorèmes mathématiques. Il a subi des épisodes de dépression et une crise cardiaque. Au milieu des années 1980, Conway a déménagé de Cambridge à Princeton, et depuis lors, une grande partie de son travail s’est concentré sur la géométrie. Il explore actuellement les symétries des réseaux cristallins, ce qui explique la présence des modèles de réseaux dans son bureau. Il poursuit également ce qu’il appelle son «projet grandiose», repenser les axiomes fondamentaux de la théorie des ensembles. Conway reconnaît cependant qu’il ralentit. «J’avais l’habitude de passer par ces phases chauffées à blanc quand je n’arrêtais pas de penser à un problème», admet-il. «Mais maintenant, ces phases ne sont pas si courantes. Cela fait des lustres depuis que j’en ai un. “

Parmi les mathématiciens, cependant, la réputation de Conway est déjà assurée. “Il est difficile de prédire laquelle de ses nombreuses réalisations majeures impressionnera le plus les mathématiciens du futur”, déclare Martin Kruskal de l’Université Rutgers, qui a passé des années à enquêter sur les nombres surréalistes que Conway a découverts. Conway lui-même s’inquiète un peu que son travail sur les jeux et les puzzles puisse éclipser ses réalisations les plus importantes, telles que la découverte de nombres surréalistes et le groupe Conway. Mais sa carrière est une preuve solide que la pensée ludique peut souvent conduire à des mathématiques sérieuses. «Les jeux ne sont généralement pas très profonds», se demande Conway. «Mais parfois, quelque chose que vous pensiez frivole peut se révéler être un problème structurel profond. Et c’est ce qui intéresse les mathématiciens. “