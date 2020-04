Pas seulement les ventilateurs: le personnel formé pour les faire fonctionner est rare

Le gouverneur Andrew Cuomo a averti que l’État de New York manquait de temps pour obtenir suffisamment de ventilateurs pour traiter les patients coronavirus les plus malades. Sans eux, beaucoup plus de New-Yorkais pourraient mourir. Mais le nombre de ventilateurs n’est pas le seul goulot d’étranglement: les hôpitaux du pays craignent qu’une augmentation du nombre de patients atteints de COVID-19 ne les prive du personnel nécessaire pour faire fonctionner les machines de sauvetage.

Dans une unité de soins intensifs typique d’un hôpital, une infirmière prend soin d’un ou deux patients à la fois, explique Ali Raja, médecin et vice-président exécutif de la médecine d’urgence au Massachusetts General Hospital. Avant de mettre un ventilateur sous ventilation, un anesthésiste ou un urgentologue doit intuber ou faire passer un tube dans la gorge de cette personne. Ces patients doivent être anesthésiés et immobilisés au cours de ce processus pour éviter de se sentir étouffés, explique Raja. Ensuite, il y a les inhalothérapeutes – environ un pour 10 patients – nécessaires pour configurer les ventilateurs et vérifier régulièrement les machines, répondant en cas d’alarmes ou de dysfonctionnements. De plus, un médecin en soins intensifs doit vérifier chaque patient deux fois par jour. Il y a aussi la crainte que les agents de santé eux-mêmes ne deviennent malades du virus.

«Cette maladie, contrairement à tout ce que nous avons vu depuis 100 ans, n’affecte pas seulement nos patients, elle affecte notre personnel», explique Raja, qui estime que 20 à 25 pour cent des travailleurs hospitaliers pourraient tomber malades et être incapables de viens travailler. Les grands hôpitaux comme le sien ont la «force de banc» ou le personnel de secours pour continuer à fonctionner avec une telle réduction, dit Raja, mais «dans les hôpitaux communautaires du Massachusetts, c’est vraiment difficile à trouver».

Selon des études, environ 80% des patients atteints de COVID-19 peuvent se rétablir en toute sécurité à domicile. Même la plupart des personnes admises dans un hôpital peuvent être traitées simplement avec de l’oxygène supplémentaire pour les aider à mieux respirer, sans avoir besoin d’un ventilateur pour forcer l’air dans leurs poumons. Mais les personnes dont les poumons sont remplis de liquide ont besoin de l’appareil pour permettre à leur corps de se concentrer sur la lutte contre le virus plutôt que de lutter pour respirer, dit Raja.

«Il y a des questions sur les patients que nous devons intuber et si nous devons le faire plus tôt ou plus tard dans leurs soins. Mais il ne fait aucun doute que les ventilateurs sauvent la vie des patients », dit-il. “Alors que COVID-19 a un taux de mortalité pouvant atteindre 50% dans certaines séries de cas en USI, il serait beaucoup plus élevé si nous n’intubions pas les patients gravement malades.”

Les patients atteints de coronavirus qui sont suffisamment malades pour nécessiter un ventilateur en ont besoin pendant une moyenne de près de trois semaines, alors que quelques jours suffisent pour de nombreuses personnes atteintes d’autres conditions, explique Eric Schneider, vice-président directeur des politiques et de la recherche au Commonwealth Fund, un organisation privée à but non lucratif qui promeut un système de soins de santé performant. Ce besoin à long terme signifie que New York pourrait ne pas – comme l’a suggéré le Gouverneur Cuomo – libérer suffisamment de ventilateurs pour les envoyer vers le prochain hotspot national, selon Schneider.

Les hôpitaux et les travailleurs de la santé commencent à comprendre comment traiter deux patients à la fois avec un seul ventilateur. Dans de nombreux endroits, y compris l’hôpital de Raja, les experts travaillent à développer des moyens de doubler la capacité du ventilateur tout en permettant les différents ajustements dont chaque patient pourrait avoir besoin, dit-il. Le même nombre d’infirmières serait encore nécessaire, explique Raja, car «il y a tellement de soins infirmiers au-delà de la gestion des ventilateurs. Avoir deux patients sur un évent ne retire rien de leur assiette. »

Un tel doublement est nécessaire en raison d’un manque de ventilateurs et du coût en flèche d’un nouveau – d’environ 25 000 $ avant l’épidémie actuelle à 50 000 $ ou plus maintenant, dit Schneider. «Les États soumissionnent contre le gouvernement fédéral et les uns contre les autres», dit-il, notant que la production ne peut pas augmenter suffisamment rapidement pour répondre à la demande actuelle. “Les prix sont partout.” Sans personnel adéquat, les patients ne peuvent pas être traités en toute sécurité même s’il y a suffisamment de machines pour circuler, selon Schneider et Raja.

Les recherches de William Padula à l’Université de Californie du Sud contribuent à étayer cette observation. Padula, professeur adjoint d’économie pharmaceutique et de la santé, a étudié les taux de mortalité mondiaux pour COVID-19 et a constaté qu’ils sont plus bas dans les pays qui ont plus d’infirmières par patient. Les nations comptant une infirmière supplémentaire pour 1 000 habitants sauvent deux vies par million de patients atteints de coronavirus, selon les recherches qu’il a menées avec ses collègues de l’Université Johns Hopkins. «Vous avez besoin de spécialistes qualifiés disponibles dans des contextes hospitaliers pour gérer la charge de travail des patients et, en particulier, pour traiter les patients nécessitant des soins respiratoires ou [others] qui ont besoin de soins spéciaux », explique Padula, qui élargit actuellement son analyse pour inclure les médecins.

Peter Marshall, vice-chef des soins intensifs médicaux à l’école de médecine Keck de l’Université de Californie du Sud, dit que son hôpital se porte bien – pour le moment. Mais il est inquiet pour l’avenir. Sans salle d’urgence, Keck reçoit généralement des patients transférés d’autres hôpitaux, souvent les personnes les plus malades. En ce moment, dit Marshall, son hôpital compte 15 patients sous respirateurs et la capacité de gérer au moins 30. “Si cela continue pendant des semaines et des semaines, il est concevable que nous aurions des pénuries”, dit-il, ajoutant que d’autres hôpitaux de Los Angeles sont déjà près de la capacité.

Raja affirme que le système du Massachusetts General Hospital – l’un des plus importants et des mieux dotés en ressources du pays – devrait être en mesure de répondre à la demande, sauf au niveau le plus extrême. Partners Healthcare, la société mère à but non lucratif de Mass General et d’autres hôpitaux affiliés à l’Université de Harvard, compte de nombreuses infirmières et anesthésistes qui ont travaillé dans des salles d’opération mais dont les tâches peuvent être déplacées pour prendre soin des patients COVID-19. «Nous avons beaucoup de personnes possédant la bonne expertise», dit-il. “Ce qui m’inquiète, ce sont les petits hôpitaux qui n’ont pas la force de banc que nous avons.”

Des inquiétudes ont été exprimées au sujet d’infirmières et d’autres agents de santé contractant du COVID-19 lorsqu’ils intubent des patients, car le processus peut générer des aérosols susceptibles de propager le virus. Mais Raja dit que cela peut être fait en toute sécurité avec l’équipement de protection approprié. Il dit qu’un appareil appelé laryngoscope vidéo permet aux cliniciens de se tenir à quelques pieds des gens, plutôt que directement au-dessus d’eux, tout en intubant ces personnes. L’intubation ne prend que cinq minutes environ, en plus de 15 à 20 minutes supplémentaires pour que le personnel enfile un équipement de protection approprié, dit-il.

Les grands hôpitaux tels que Raja’s ont des embouts jetables pour leurs vidéo-laryngoscopes, ce qui permet de les nettoyer rapidement. Dans un hôpital plus petit, le processus de nettoyage à lui seul peut prendre une heure ou plus, dit-il. Si le personnel doit effectuer des intubations consécutives, il va manquer de dispositifs et de personnel assez rapidement, ajoute-t-il.

La vraie peur, dit Raja, est la poussée que tout le monde sait arriver dans les deux prochaines semaines. «Nous attendons tous une poussée [higher] que tout ce que nous avons vu », dit-il. «Nous avons des plans prêts avec plus de lits et plus de personnel. Mais nous ne savons pas si cela suffit ou non. Il y a tellement d’éventualités différentes auxquelles nous ne sommes peut-être pas prêts, et nous ne pouvons tout simplement pas savoir, avant que cela ne commence, si nous le sommes. »

