Pas toujours, Carmen Miranda regrette ses déclarations culinaires pour la reine Elizabeth II

«Malheureusement, la nouvelle m'est venue lorsque j'étais sur le point de monter dans l'avion pour la France et je n'ai pas pu approcher tous les moyens pour clarifier le problème. Une personne a publié des informations inexactes et n'a pas imaginé ce que cela pourrait causer, maintenant mon avenir et celui de tiers ont été compromis. À une occasion, j'ai dit qu'il y avait la possibilité l'année prochaine de cuisiner pour la reine, mais maintenant à cause de cette note, cette possibilité n'existe plus. »