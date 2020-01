Passager hospitalisé de Los Angeles en provenance du Mexique

La page

Un passager sur un vol en provenance du Mexique la nuit dernière est arrivé à l’aéroport de Los Angeles avec des symptômes de grippe. L’homme a été hospitalisé pour déterminer s’il était contaminé par un coronavirus. Au Mexique, un cas a été suspecté, ce qui a été écarté aujourd’hui par les autorités sanitaires.

Le passager d’un vol du Mexique arrivé la nuit dernière à l’aéroport de Los Angeles (Californie) avec des symptômes de grippe a été hospitalisé dès son arrivée pour déterminer s’il souffre du virus de Wuhan ou du coronavirus qui a causé plusieurs décès et des centaines d’infections en Chine. , ont rapporté aujourd’hui les médias locaux.

La chaîne de télévision locale CBS de Los Angeles a indiqué que le passager, qui n’a pas été identifié et dont la nationalité est également inconnue, avait des symptômes de maladie après son arrivée à 19 h, heure locale (22 h HNE), lors d’un vol American Airlines de Mexico, sans qu’il soit clair si cela avait été le point de départ de leur voyage.

Coronavirus à Los Angeles?

L’aéroport de Los Angeles, comme ceux de San Francisco, Chicago, Atlanta et John F. Kennedy à New York, a été mis en alerte depuis la semaine dernière par les autorités sanitaires américaines pour vérifier les passagers arrivant avant la peur d’une propagation de ce nouveau type de coronavirus est apparue en Chine, semblable à celle du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS).

Un patient de l’État de Washington a été diagnostiqué lundi avec le virus Wuhan, dans le premier cas confirmé de ce type de pneumonie aux États-Unis, qui a déjà fait 17 morts et plus d’un demi-millier d’infections en Chine.

La personne touchée, qui s’était récemment rendue dans la ville chinoise de Wuhan, épicentre de l’épidémie, avait été hospitalisée la semaine dernière, avant que l’alerte ne soit donnée dans les aéroports, après avoir ressenti des symptômes de pneumonie et, selon les autorités, est «Assez malade» bien que stable, selon le Center for Disease Control and Prevention (CDC).

Les autorités chinoises ont fermé la ville chinoise de Wuhan et deux autres à proximité pour contenir la propagation de l’épidémie de pneumonie virale tout en confirmant que le virus peut être transmis de personne à personne.

Des cas de pneumonie à Wuhan ont également été détectés à Taiwan, au Japon, en Thaïlande et en Corée du Sud, entre autres.

Ils révèlent que le cas du coronavirus à Tamaulipas était négatif

Le secrétaire à la Santé de Tamaulipas, Gloria Molina, a indiqué à travers une interview radio que les tests effectués par le médecin de l’Institut National Polytechnique (IPN) n’étaient pas positifs pour le coronavirus, a déclaré Collective Culture.

Pour sa part, le secrétaire à la Santé, Jorge Alcocer Varela, a déclaré que jusqu’à présent, la présence du coronavirus dans le pays n’a pas été détectée après que ce cas a été écarté.

Alcocer Varela a également indiqué qu’il n’y avait pour l’instant aucun nouveau cas nécessitant une observation, mais a exhorté la population mexicaine à être prévenue et attentive aux symptômes.

«La population a changé, la population a une notion plus large de prévention. Vous devez suivre cela, dicté par la saison pour prévenir les maladies respiratoires », a-t-il déclaré au secrétaire de Notimex.

Il a souligné que “l’attention doit être maintenue sur la possibilité très éloignée, nous ne pouvons pas exclure que le coronavirus puisse avoir une présence dans notre pays, et en ce sens, nous devons suivre les normes établies”.