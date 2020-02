Passagers du Coronavirus Atlanta potentiellement infectés

200 passagers ont été cités à l’aéroport d’Atlanta pour un éventuel coronavirus. Ils ont été assignés à une quarantaine volontaire à domicile. Une seule personne arrivée de Corée du Sud a dû être hospitalisée.

Deux cents passagers qui sont arrivés à Atlanta, dont certains qui présentaient des symptômes viraux typiques similaires à ceux du coronavirus qui s’est propagé dans le monde, ont été assignés à une quarantaine volontaire à domicile.

Ces résultats, depuis le début du coronavirus, ont été décrits lors d’une séance d’information mercredi après-midi par le directeur général de l’aéroport international, John Selden.

L’auto-évaluation de ces 200 personnes comprenait une surveillance quotidienne par le personnel médical. Tous se sont retirés et n’ont pas dû entrer dans un hôpital.

Sur plus de mille personnes examinées, un seul voyageur arrivé de Corée du Sud à l’aéroport d’Atlanta l’a fait avec des symptômes critiques et a été admis à l’hôpital Emory pour traitement.

Les autorités ont déclaré que cette personne n’avait pas de coronavirus et a été libérée trois jours plus tard.

John Selden a fait remarquer que, puisque le virus atteint plus de pays, plus de contrôles sont effectués au-delà des vols en provenance d’Asie.

“Atlanta est en bonne forme”, a déclaré Johen Selden, “et dans tout le pays, il n’y a qu’une seule personne qui est passée par un aéroport américain avec le virus”.

Pas besoin de paniquer si vous devez voyager. Le message du patron de l’aéroport, J Selden, qui a informé les dirigeants. # Fox5atlanta pic.twitter.com/QfjFrkT7tC

– Morse Diggs (@ MoDiggsFOX5) 26 février 2020

Bien que le virus, appelé COVID-19, se propage plus facilement, il n’a pas encore été prouvé qu’il soit aussi mortel que ses chaînes de coronavirus apparentées. Sur les 44 672 cas confirmés examinés, le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies a déclaré qu’il y avait 1 023 décès, ce qui représente un taux de mortalité de 2,3%.

L’épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère de 2003 avait un taux de mortalité de 14 à 15 pour cent, tandis que le syndrome respiratoire du Moyen-Orient avait un décès de 35 pour cent, selon l’Organisation mondiale de la santé.

Dans une mise à jour pré-épidémie, le Center for Disease Control and Prevention a déclaré qu’il pensait que la maladie devenait une pandémie mondiale, même si elle n’a pas encore été désignée comme telle par l’Organisation mondiale de la santé.

«La transmission généralisée de COVID-19 aux États-Unis pourrait se traduire par un plus grand nombre de personnes qui ont besoin de soins médicaux en même temps, ont déclaré les autorités du CDC. «Les écoles, les garderies, les bureaux et autres lieux publics pourraient connaître l’absentéisme. Les systèmes de santé et de santé publique pourraient être dépassés, avec des taux élevés d’hospitalisations et de décès. »

Au 23 février, 14 cas de COVID-19 avaient été diagnostiqués aux États-Unis: un en Arizona, 8 en Californie, deux en Illinois, un au Massachusetts, un à Washington et un au Wisconsin.

Le Center for Disease Control and Prevention a signalé que 12 cas étaient liés à des voyages en Chine et 2 cas de transmission de personne à personne avec une personne confirmée atteinte de COVID-19 (avec des informations de Fox 5 Atlanta).