Pâtisseries maison en quarantaine: une aide professionnelle pour rester en bonne santé | personnes

La quarantaine face à la pandémie de coronavirus a contraint de nombreuses familles à aiguiser leurs esprits et l’une des ressources les plus aidées est la cuisine, en particulier la confiserie puisque le plus petit des ménages peut y participer, bien que le santé

Le manque de mobilité dû au confinement et à l’utilisation de certains ingrédients de pâtisserie courants peut poser un problème calorique, et c’est pourquoi le pâtissier valencien Salvador Pla souligne à Efe que “tout ne se passe pas” dans la préparation des bonbons à la maison, car Cela peut entraîner des problèmes de santé et l’utilisation d’ingrédients sains doit être encouragée.

LE RISQUE DE SÉDENTARISME

“Nous devons garder à l’esprit que nous allons avoir un mode de vie sédentaire plus prononcé et étant donné que nous devons être occupés le plus longtemps, souvent avec des enfants, je conseille de faire des pâtisseries sucrées et salées avec un indice calorique inférieur”, explique Pla.

Pour le pâtissier valencien, le meilleur pâtissier du monde en 2018, il est possible de faire toutes sortes de pâtes à la maison pour faire des brioches, des biscuits et des cocas salés ou des focaccias, avec des produits comme la farine d’épeautre car il est “moins riche en gluten, moins allergène, il a une légère saveur de noisette et peut être trouvée dans n’importe quel four traditionnel. “

“Bien que nous proposons des produits transformés, ils peuvent également nous demander des ingrédients de base et des matières premières pour pouvoir fabriquer leurs produits à la maison”, explique Salvador Pla, qui conseille d’utiliser du sucre de canne entier ou du miel, qui sont moins transformés que le sucre blanc.

Avec le double objectif de manger sainement et de passer du temps en famille, le chef pâtissier valencien, propriétaire de la pâtisserie Monpla à Valence, propose deux recettes de préparation, l’une sucrée et l’autre salée, dont les élaborations “n’ont guère de difficulté et toute la famille peut participer “

UNE RECETTE SUCRÉE …

Pla parie sur un bonbon typique des dattes qui viennent comme la mona de Pâques: “Pour cela, vous avez besoin de 500 grammes de farine de force moyenne, 80 de sucre de canne entier, 40 de miel – avec lesquels la pâte est plus tendre , plus humide et dure plus longtemps, 160 de lait, 50 d’huile d’olive, 20 de levure fraîche et un œuf “, souligne les ingrédients nécessaires.

Tous les produits sont mélangés et malaxés jusqu’à former une sorte de boule et laissés à température ambiante dans un bol recouvert d’une pellicule plastique, toujours jusqu’à ce qu’il double de volume, un processus qui dure une heure. Nous coupons la pièce à l’œil et formons le singe traditionnel Pascual avec la forme souhaitée.

Une fois formé, il faut toujours le laisser recouvert d’un tissu à l’abri du courant d’air et en une heure et demie il aura doublé son volume, moment auquel il devra être mis à l’honneur à 200 degrés entre 7 et 8 minutes, explique Pla a Eph.

… ET UN AUTRE SEL

La recette salée par laquelle opte le pâtissier valencien est une focaccia, pour “surprendre les enfants”, car c’est comme une petite pizza à partir d’une pâte à pain sur laquelle on peut mettre des accessoires.

Pour la préparation de cette pâte salée, 500 grammes de farine de pain, 10 de sel, 20 de sucre de canne entier, 40 d’huile d’olive, 330 d’eau et 15 de levure sont nécessaires, six ingrédients de base qui sont pétris puis formés petites focaccias de 80 grammes qui fermentent pendant une heure à couvert et sans air. Une fois la fermentation terminée, les accessoires sont mis au goût et mis au four pendant 15 à 20 minutes à 180 degrés.

En ce qui concerne la partie supérieure de la pâte, Salvador Pla suggère d’ajouter la tomate frite sur la base, la saucisse fraîche, le jambon cuit en dés et le fromage emmental dans la “version pour enfants”, tandis que pour les parents, il considère une option oignon poché sur la base , roquette, tomate cerise, sésame grillé et boules de mozzarella.

“Avec cette recette salée, nous dînons pour les enfants et les parents, tandis que la recette sucrée est pour le petit-déjeuner et la collation, car en plus d’un mignon avec cette pâte, vous pouvez également faire un autre bonbon typiquement valencien, comme une petite crêpe” ajoute-t-il.

Pla explique que cette activité familiale partagée a également une fonction pédagogique pour les petits qui peuvent voir “ce qu’il en coûte de faire les choses et le travail porté par le produit que vous trouvez déjà fait quand vous allez au magasin”.

César Toldrá