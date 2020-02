Patricia Bullrich: “Il y a un président bifronte car il change constamment ses idées”

L’ancien ministre de la Sécurité et futur propriétaire du PRO, Patricia Bullrich, il a interrogé le président lundi Alberto Fernandez pour avoir considéré que le président national “change toujours ses idées” et a déclaré que “Il serait intéressant que je ne dise à l’interlocuteur que ce qu’il veut entendre.”

Lors d’un entretien à TN, le référent de l’opposition a dénoncé le chef de l’Etat ainsi que sa compagne de formule, Cristina Kirchner, qu’il a accusé de vouloir “Détruisez toute la vérité sur la corruption qui existait” pendant la période où elle était en charge de la Casa Rosada.

«Il y a un président à deux visages (qui a deux visages) parce qu’il change constamment ses idées. Un jour, il dit qu’il est en faveur de l’avortement, un autre jour, il ne l’est pas. Il serait intéressant qu’il ne dise pas à l’interlocuteur uniquement ce qu’il veut entendre, car alors la société ne comprendra pas trop ce que c’est “a critiqué Bullrich.

À cet égard, l’ancien fonctionnaire a souligné que le parti au pouvoir “génère une situation d’incertitude permanente” depuis, par exemple, il avait assuré qu’il n’allait pas «couper la formule des augmentations de retraite», mais «aujourd’hui, ils annoncent que cela arrivera» de la soi-disant loi de solidarité sociale et de réactivation productive.

«Bien sûr, ils ont la possibilité les acteurs sociaux que dans le cas du changement a constamment attaqué les changements que nous voulions faire, Aujourd’hui, ils sont silencieux, silencieux. Les syndicats, les mouvements sociaux… personne d’autre n’est descendu dans la rue, personne d’autre n’a coupé le (avenue) le 9 juillet tous les jours. Avec ce niveau de complicité, on se rend compte que les idées n’en valent pas la peine, mais qui est au pouvoir », a-t-il ajouté.

D’autre part, Bullrich a rejeté la présentation faite par la vice-présidente Cristina Kirchner devant le tribunal fédéral de Río Gallegos et la lettre remise à l’AFIP, dans laquelle elle nie avoir encouru des irrégularités fiscales en 2017 et a insisté sur le fait qu’elle était victime d’une persécution. par “un groupe de tâches” qui a agi sous le gouvernement de Mauricio Macri.

«Si ce que l’on cherche, c’est que les institutions ne remplissent pas leur mission et ne génèrent pas d’exigences lorsqu’elles disposent d’informations spécifiques, si elles souhaitent qu’elles soient nulles, c’est un modèle dans lequel la discrétion l’emporte sur l’institutionnalité. C’est typique de Cristina et du Kirchnerisme. C’est pourquoi il pose maintenant cela et ne le conduit pas par hasard à Río Gallegos », a déclaré l’ancien ministre à ce sujet.

Le futur propriétaire du PRO a déclaré que l’ancien président “Il n’a qu’un seul objectif, qui est d’essayer de démanteler, de désarmer et de détruire toute la vérité sur la corruption qui existait au Kirchnerisme et de la transformer en histoire.”

“C’est-à-dire: ‘C’est quelque chose qui m’est arrivé, c’est une persécution contre moi, et les faits n’existaient pas, les sacs de l’ancien secrétaire des Travaux publics, José López étaient de la fausse monnaie, comme si un magicien l’avait dit, le les surtaxes n’existaient pas… », a-t-il critiqué.

Enfin, Bullrich a déclaré que le bloc Together for Change votera en faveur du projet envoyé par le pouvoir exécutif au Sénat afin qu’Alberto Fernández puisse discuter de la dette en devises avec les détenteurs.

«Nier ce serait (provoquer) que si les négociations ne se déroulent pas comme le veut le gouvernement, la responsabilité sera la nôtre. Nous voulons qu’ils négocient comme nous aurions souhaité pouvoir négocier avec nous, en toute sérénité », a-t-il expliqué.