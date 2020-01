Paula Badosa réalise sa première victoire en Grand Chelem à l’Open d’Australie | Sports pratiques

Joueur de tennis espagnol Paula Badosa Il a remporté sa première victoire en Grand Chelem ce matin au premier tour de la Open d’Australie 2020 et dans une formidable rencontre devant la Suédoise Johanna Larsson.

Ce fut le premier Espagnol à sauter sur la piste et son départ ne pouvait pas être meilleur. Il a passé le scandinave pour un véritable rouleau compresseur, pour finir par s’imposer 6-1 et 6-0 dans une démonstration de tout le talent que ce jeune joueur de tennis chérit qui, de la main de Xavi Budó, grandit dans le circuit sans hâte mais sans pause.

Déjà l’année dernière réussi à surmonter la phase précédente Dans cette première majeure de la saison et en 2020, il a déjà franchi une nouvelle étape, a remporté sa première victoire et attend avec impatience.

Bien sûr, il ne s’agira pas précisément de son deuxième tour contre l’une des premières favorites, la Tchèque Petra Kvitova, qui a également fait ses débuts avec la victoire dans les locaux de Melbourne Park

Et tout cela dans une journée très compliquée dans la ville australienne à cause de la pluie, qui a obligé à suspendre de nombreux matchs, dont celui auquel jouaient Roberto Bautista et Feliciano López, avec l’avantage d’un set pour le premier d’entre eux. Bien que la pluie ait joué contre le tournoi sur le plan sportif, combien il est important pour le pays que cela se produise et puisse continuer contre les incendies qui maltraitent l’Australie. Aussi ceci Open d’Australie Il a trois pistes couvertes et il a été possible de faire avancer plusieurs jeux.

Ce début de Rafa Nadal tôt le matin

Il a également fait ses débuts, bien qu’avec défaite, Roberto Carballés, qui a chuté en trois sets contre le Lituanien Ricardas Berankis. En cette première journée de compétition, il a déjà réalisé sa première victoire Roger Federer, tandis que Rafa Nadal jouera son premier match en début de matinée.

Practicodeporte@efe.com