Paulina, influenceuse des livres en quarantaine? Recommandations et science-fiction dans un chat en dehors de la cuisine

“J’ai l’impression d’être dans un film de science-fiction.” Celui qui parle, à l’autre bout du fil, est Paulina Kitchen, l’un des influenceurs les plus populaires de ces pays, avec plus de deux millions d’abonnés sur YouTube et près d’un million et demi d’abonnés sur Instagram. Mais en plus d’être une cuisinière amateur, comme elle se définit – ses vidéos sont vraiment une rage – et l’auteur de livres de recettes comme Manuel de survie pour votre première cuisine, est également sociologue et étudiant en positionnement numérique.

Comme nous tous – ou la plupart d’entre nous – elle est en quarantaine, à la maison, essayant de garder le poids de l’incertitude de la faire tomber. «Parfois, cela semble être une vie normale et d’autres fois vous dites: qu’en est-il? C’est une situation que je crois qu’aucun n’aurait imaginée. Outre ce qui est déconcertant, angoissant et tout ce que nous savons déjà, ce qui se passe est fou », ajoute-t-il dans ce bref dialogue avec Culture d’Infobae via WhatsApp audios.

La semaine dernière, c’était le jour du livre et il a eu l’idée de recommander de la littérature. Ce n’était pas la première fois qu’il s’enfuyait de la sienne: la cuisine. Le 24 mars, il a parlé, avec une clarté vraiment irréprochable, de la dictature civico-militaire argentine et a répondu aux questions de ses partisans sur la façon dont un génocide se prépare. Cette fois, par rapport aux rares temps dans lesquels nous vivons et à l’importance d’être emporté par les mers littéraires, il a recommandé Les dépossédés de Ursula K. Le Guin.

Il a fait une sorte de brève revue via Instagram à propos de ce roman de 1974 et ses partisans étaient fascinés. Ils voulaient le lire. Ils ont essayé d’obtenir le livre – il est épuisé mais peut être lu au format ebook – et ils ont consulté plusieurs librairies. L’un d’eux, par exemple, est Kokoro, dans le quartier d’Almagro à Buenos Aires. “J’ai commencé à recevoir des demandes de Ursula K. Le Guin à travers les différents réseaux sociaux », raconte-t-il Culture d’Infobae Cecilia Di Gioia, votre librairie.

«J’ai réalisé que la requête ne venait pas du bâton des lecteurs de littérature fantastique. J’ai répondu qu’à mon grand regret je ne l’avais pas, que cela ne pouvait pas être réalisé. Jusqu’au message numéro quarante, j’ai demandé à une fille, Flor, si elle l’avait vu commenté dans un supplément et elle a dit non, que c’était la recommandation de Paulina », ajoute Di Gioia. Cela m’a incité à vous parler de l’éditeur de science-fiction Minotaur et du sommet de la littérature.

“Ce que j’ai le plus aimé dans ce livre, c’est l’exercice d’imaginer le monde idéal, qui à notre époque n’est pas si courant”, dit-il. Paulina Kitchen. Les dépossédés, qui a pour sous-titre “Une utopie ambiguë”, raconte l’histoire des habitants d’Anares, la lune de la planète Urras. Dans ce satellite, contrairement à ce qui se passe sur la planète, ils vivent dans une sorte d’anarchisme taoïste. Les dépossédés est un roman de ce qu’on appelle la science-fiction sociale.

“Je vais vous dire la vérité: je ne suis pas un tel lecteur”, avoue modestement Paulina. «J’étais un excellent lecteur, mais déjà au collège, comme on lit tout le temps pour étudier, je me suis un peu éloigné de la littérature. J’ai eu des tours sporadiques comme ceux qui vous surprennent à lire cinq ou six livres. Et en travaillant sur Internet, la même chose m’arrive: je suis comme tout le temps avec les écrans, les écrans, les écrans et il me faut beaucoup pour aller au livre. Cela arrive quand quelque chose croise mon chemin, mais je ne suis pas de ceux qui lisent en permanence. »

Aujourd’hui Paulina Kitchen c’est toute la rage. Et comme les choses qui enthousiasment massivement il est difficile d’expliquer pourquoi. La vérité est que tout le monde l’aime. Il y a quelques jours, il a reçu plusieurs critiques sur les réseaux sociaux, mais des personnalités et des référents de différents domaines sont rapidement venus à la banque. Même de la littérature, comme Gabriela Cabezón Cámara. Aussi Cecilia Di Gioia Kokoro, qui termine le bref échange de messages comme celui-ci: “Nous aimons Ursula et nous mettons Paulina en banque”.

Maintenant, ici, en quarantaine, entre l’isolement et l’incertitude de ce qui se passera demain, Paulina choisit de voir le verre à moitié plein. “J’ai de la chance: j’ai une maison, je travaille à domicile, je n’ai pas d’entreprise dans le secteur gastronomique qui soit super touchée, je n’ai pas de parents malades. Ils m’attrapent des moments à moitié parce que la situation est en baisse, mais personnellement, je ne peux pas vraiment me plaindre. Je sais qu’il y a des gens qui vivent de très, très mauvais moments », dit-il.

Les livres sont une bonne option pour transmettre l’histoire. Non seulement pour vous divertir, mais aussi pour vous poser de bonnes questions. La science-fiction est peut-être le genre qui interroge le mieux cet étrange avenir. Paulina fait confiance à la valeur des livres. Et il en recommande, maintenant, dans ce dialogue, certains. La solitude des nombres premiers de Paolo Giordano C’est le premier qui me vient à l’esprit. “J’ai vraiment aimé”, dit-il. “Perdre de Rachel Robles c’est une merveille, c’est une belle chose ».

“Un autre très bon, même si je ne sais pas s’il est disponible en espagnol, je l’ai lu en portugais, c’est Budapest, un livre de Chico Buarque, le compositeur du Brésil. Ce livre est un joyau, une merveille de livre pour les gens qui aiment la langue, les jeux de mots et autres … Et s’ils l’aiment Chico Buarque aussi, parce que cela a beaucoup à voir avec son travail ». C’est possible, pourquoi pas? Oprah Winfrey Argentine. Comme la présentatrice américaine qui fait chaque livre qu’elle recommande à un best-seller, elle, à plus petite échelle, a fait que tout le monde cherche un roman rien qu’en le mentionnant.

¿Paulina Kitchen, nouvel influenceur littéraire? “Non, pas du tout”, et il rit sincèrement, “pas du tout, pas du tout. Je me vois comme un influenceur des choses qui me passionnent et j’aime beaucoup, parmi eux il y a des livres. Mais pas d’influenceur littéraire, précisément parce que je ne suis pas de ceux qui connaissent l’actualité éditoriale et lisent et connaissent les auteurs. Je ne suis plus comme ça. Et je devrais quitter l’autre, c’est ce que j’aime. Alors non ». Et riez encore.