Paulo Gonçalves, le 25e participant décédé dans l’histoire du rallye Dakar

Le Portugais Paulo Gonçalves, pilote moto du Dakar-2020 décédé ce dimanche lors de la septième étape, en Arabie Saoudite, est le 25e participant à décéder depuis la première édition de ce rallye en 1979, selon un décompte de l’..

– Liste des participants décédés pendant ou après le Dakar depuis sa création en 1979:

1979: Le motard Patrick Dodin décède en tombant en tentant de réparer son casque en se rendant au début de l’étape Agadez-Tahoua.

1982: le Néerlandais Bert Oosterhuis est victime d’une chute avec sa Yamaha.

1983: Le Français Jean-Noël Pineau, qui conduisait une Yamaha, décède dans une section asphaltée qui l’a conduit à Ouagadougou (Burkina Faso).

1986: le motard japonais Yasuo Kaneko décède après avoir été heurté par un conducteur près de Sète (France). A l’issue du Dakar, le motard italien Giampaolo Marinoni est tombé et est décédé deux jours plus tard à l’hôpital de Dakar à cause d’une infection.

1988: Kees Van Loevezijn, copilote néerlandais de Daf de Van de Rijt, décède après avoir été licencié de son camion. Le Français Patrick Canado est décédé dans une collision avec un autre participant. Le motard français Jean-Claude Huger décède après une chute.

1991: Le véhicule du Français Henri de Roissard et François Picquot est percuté par le camion de Jacques Houssat. Blessé à la tête et au bassin, Picquot est rapatrié en France, où il décède.

1992: Le motard français Gilles Lalay, vainqueur de l’épreuve en 1989, décède heurté par une Toyota d’assistance médicale.

1994: le motocycliste belge Michel Sansen subit une chute mortelle.

1996: le Français Laurent Guéguen décède après l’explosion de son camion en traversant une zone contestée par le Maroc et le Front Polisario. Un engin militaire, un type de mine, est suspecté.

1997: Le motard amateur Jean-Pierre Leduc découvre la mort sur les routes maliennes.

2003: Le copilote français Bruno Cauvy décède en tentant de traverser une dune en Libye.

2005: le motard amateur espagnol José Manuel Pérez succombe à ses blessures quatre jours après une chute. Le lendemain, le motard italien Fabrizio Meoni, vainqueur du Dakar en 2001 et 2002, subit une chute fatale en Mauritanie.

2006: le motard australien Andy Caldecott (KTM) est victime d’une chute en Mauritanie.

2007: le motard sud-africain Elmer Symons (KTM) décède dans un secteur de dunes. Avant la dernière étape, le motard français Eric Aubijoux (Yamaha) décède victime d’une syncope.

2009: Le motard français Pascal Terry est retrouvé mort trois jours après sa disparition en Argentine.

2012: le motard argentin Jorge Martínez Boero décède après une chute de deux kilomètres de la spéciale chronométrée de la première étape, près de la ville de Necochea, en Argentine.

2013: Au Chili, l’automobiliste français de 25 ans, Thomas Bourgin, meurt dans un accident en s’écrasant dans un véhicule de la police chilienne.

2014: le motard belge Eric Palante décède dans la 5ème étape entre Chilecito et Tucumán, en Argentine.

2015: Mort du motard polonais Michal Hernik dans la 3e étape, disputée entre San Juan et Chilecito, en Argentine.

2020: L’automobiliste portugais Paulo Gonçalves décède lors de la 7e étape, entre Riyad et Wadi Ad Dawasir, en Arabie Saoudite.