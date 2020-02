Paulo Londra: «Le but est que mes chansons soient entendues dans les discothèques»

Quatre choses sont connues Paulo Londra: 1) est cordovan; 2) est l’artiste argentin le plus écouté sur Spotify; 3) est fan de basket-ball; et 4) s’occupe des médias. Ou prenez-en soin. Invité par adidas, le rappeur était dans le Week-end All Star, s’est passé à Chicago, peut-être la Mecque de tous les fans de ce sport.

Les rues et les cours de la ville américaine ont été remplies par la célébration du 50e anniversaire de la Superstar: la chaussure emblématique née sur les terrains de basket, a transcendé au fil des années les groupes urbains et a également été adoptée par les plus grands créateurs de sports, d’art, de mode et de musique.

Lors de votre visite à la maison des Chicago Bulls, Londra Il a visité le célèbre magasin de chaussures Tony’s Sports, qui a rouvert ses portes pour célébrer le changement d’équipe aux côtés de l’équipe d’origine du magasin. De plus, il portait la silhouette classique de la marque des trois bandes et a participé aux différentes activités qui ont été réalisées dans le cadre de l’événement.

Dans ce contexte, il a accepté un entretien avec Infobae, mais avec deux conditions imposées par son équipage: ce serait par e-mail et sans question sur votre vie privée.

Sur un questionnaire de 20, n’a répondu qu’à 6 des requêtes. Dommage: les lecteurs ne sauront pas, entre autres, pourquoi il a décidé de mettre une photo de son enfance sur la couverture de «Homerun», Son seul album à ce jour. Ni sur les souvenirs qu’il a de son enregistrement avec Duki (En 2017, avec Wolf et Sync, ils ont façonné la piste «Astral»). Beaucoup moins sur les raisons pour lesquelles il s’est éloigné de Ovy sur les tambours, le producteur colombien avec qui il a porté sa musique à un autre niveau. Ni sur son fanatisme pour le basket-ball, ni sur laquelle des icônes culturelles, sociales et de consommation de Cordoue est sa préférée.

– Quel a été le meilleur de votre temps dans les batailles de nage libre? Qu’est-ce qui a contribué à votre carrière musicale?

– Les compétitions de freestyle étaient fondamentales pour moi, elles m’ont rendu accro aux rimes, rimé sur tout pour s’améliorer, elles m’ont donné de nombreux outils pour développer ma carrière. Grâce à cela, j’ai acquis une discipline qui me fait du bien d’improviser.

– Après avoir monté en format unique, qu’est-ce qui vous a poussé à sortir un album complet? Avez-vous des albums préférés?

– Il m’est venu à l’esprit de le faire parce que j’avais déjà beaucoup de musique produite, ayant constamment la gymnastique de la rime et de l’écriture et à tout moment quand il était temps de le vider en studio, j’ai réussi à avoir une énorme quantité de sujets en peu de temps. Je suis une personne très anxieuse et je voulais montrer beaucoup, j’ai encore beaucoup de choses et je dois encore en montrer beaucoup plus. J’ai senti à ce moment que je devais sortir un album entier. Et les albums préférés que j’en ai beaucoup. Si je dois en nommer un, c’est «The Eminem Show»d’Eminem.

– Vos premiers morceaux ont un son plus orienté vers le piège nord-américain et vous le dériviez vers quelque chose de plus latin, chanson, pop. Comment avez-vous suivi cette évolution et où prévoyez-vous continuer?

– Comme je te l’ai dit, j’avais beaucoup de chansons. Quand je suis allé au studio, je crachais une énorme quantité de chansons et de paroles, Ensuite, je me suis fixé un objectif: je voulais que ces chansons soient entendues dans les clubs, essentiellement parce que je suis très content de voir des gens danser mes chansons, ça me fait plaisir. Quand ils chantent vos chansons, c’est aussi quelque chose d’incroyable, voir quelqu’un qui chante et connaît les paroles vous donne beaucoup de joie. Mais quand ils dansent avec émotion, c’est vraiment très satisfaisant pour un artiste qui a écrit et pensé le rythme de cette chanson.

– Nous savons que vous êtes entré par Eminem et son film “8 Mile”. Continuez-vous à écouter? Que pensez-vous du dernier album?

– Que puis-je dire à propos d’Eminem? Ses albums sont incroyables, j’aime sa musique, c’est une personne qui a porté le rap à un autre niveau, quelque chose de trop admirable: il pouvait mettre une chanson de rap dans une chanson pop tout en conservant son propre style, enfin RAP, très clair et tout le monde savait que c’était sa façon rap Cela sonnait toujours spectaculaire, j’ai toujours admiré sa polyvalence.

– Vous avez attiré l’attention d’artistes anglo comme Steve Aoki et Ed Sheeran, quelque chose qui n’est pas si courant chez les musiciens argentins. Que pensez-vous qu’ils ont vu en vous pour vous inviter à travailler ensemble, soit pour un remix, soit pour créer une nouvelle chanson?

– La vérité est que je ne sais pas, pour moi c’est incroyable, tout est très rapide et trop excitant, car des artistes importants m’ont donné leur main et voulaient faire des choses avec moi. Mais je pense que, ou je veux penser que, s’il y a quelque chose qui a attiré votre attention, c’est mon intérêt pour l’originalité … c’est-à-dire, de la façon dont j’aime, avec ma personnalité, mon ton de voix, avoir cette teinture particulière avec ma façon de rapper et de grimper en tout cas.

– Si vous deviez choisir une seule piste, celle que vous sentez le mieux vous représente et pour que votre musique devienne éternelle à travers cette chanson … quelle serait-elle et pourquoi?

– Un thème qui me semble me représenter et que j’aime est «pleine lune” Cela me rappelle ces moments où les ressources étaient peu nombreuses mais la faim était grande, le jeu a été ouvert avec un thème qui est entré dans une liste de pièges Spotify que je n’ai jamais pensé que j’allais y entrer, et cette sortie de nulle part, sans structure ou équipe, juste moi, conteste. Ils m’ont appelé de Spotify pour me dire qu’ils voulaient le mettre sur des listes de pièges et rien, là j’ai commencé à halluciner.