Pays et territoires touchés par le nouveau coronavirus

Il s’agit de la liste des pays et territoires qui ont signalé des infections et des décès dus au nouveau coronavirus, qui est apparu en décembre dans la ville chinoise de Wuhan et a fait au moins 1 380 morts et quelque 64 000 personnes infectées en Chine.

En dehors de la Chine continentale, trois décès sont signalés (un au Japon, un aux Philippines et un à Hong Kong) et plus de 500 infections dans une trentaine de pays. Jusqu’à présent, il n’y a aucun cas en Amérique latine et en Afrique.

Près de 64 000 personnes ont été contaminées en Chine, un chiffre qui a explosé après la nouvelle méthode de détection qui a commencé à être utilisée mercredi. Le virus a fait au moins 1 380 morts.

Presque tous les décès sont survenus dans la province du Hubei, berceau de la contagion, dont la capitale est Wuhan.

Une personne est décédée du nouveau coronavirus à Hong Kong, où au moins 51 cas ont été détectés.

À Macao, dix cas ont été enregistrés.

Japon: 33 cas, dont la mort d’une femme infectée, et au moins 218 infections à bord du bateau de croisière “Diamond Princess”, mis en quarantaine au port de Yokohama.

Philippines: 3, dont un mort

États-Unis: 15 cas.

Russie: 2 cas, déjà libérés

Emirats Arabes Unis: 8 cas