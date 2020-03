Pearl Jam reporte sa tournée en Amérique du Nord en raison d’un coronavirus

10 mars (.) – Le groupe de rock américain Pearl Jam, connu pour ses chansons à succès comme “Black” et “Even Flow”, a annoncé lundi qu’il reporterait la première partie de sa tournée Gigaton, qui compte 17 concerts programmés en Amérique du Nord. et une date de début prévue le 18 mars, au milieu de l’épidémie de coronavirus.

“Ils nous disent que faire partie de grandes réunions figure en tête de liste des choses à éviter dans cette crise sanitaire mondiale qui commence à affecter la vie de chacun”, a déclaré le groupe dans une lettre sur son site Internet, où il a ajouté que les concerts reportés seront reprogrammés.

Alors que l’épidémie de coronavirus se propage aux États-Unis, la vie quotidienne devient de plus en plus compliquée, avec l’annulation des concerts et des conférences, ainsi que des cours dans les universités.

Les dates de tous les spectacles aux États-Unis et au Canada jusqu’à fin avril ont été reportées, tandis que leur tournée européenne devrait toujours commencer le 23 juin en Allemagne, selon le site Web: http://bit.ly/336wWgu

Pearl Jam devrait sortir son septième album, Gigaton, le 27 mars.

