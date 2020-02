Pêche en plastique dans des bateaux à ordures des canaux d’Amsterdam | En vedette

«Armés» de filets de pêche, les touristes peuvent désormais participer au nettoyage des plastiques qui flottent sur les canaux d’Amsterdam, accompagnés de musique, de tapas et de bières, une activité particulière promue par la Plastic Whale Foundation devenue attraction de la mode.

Une expédition d’une heure et demie de pêche au plastique commence par une introduction par un des mécènes sur ce qu’est une “soupe plastique” et ce qui doit et ne doit pas être fait sur le bateau: les bouchons bio et les bouchons de bouteilles ne sont pas collectés, Les déchets plastiques et autres matières sont placés dans des bacs séparés.