Pêcheurs contre le coronavirus: héroïsme pour les experts | En vedette

Ils résistent, le risque est leur gagne-pain, ils passent du temps loin de leur famille: les hommes et les femmes de la pêche étaient déjà tannés par héroïsme avant COVID-19 et donc ils savent bien que la pandémie va être un test difficile.

“Le poisson frais ne manquera pas. Mais nous demandons de la sensibilité », assure la pourvoirie d’Almería Angeles Cayuela, pour décrire l’agitation de la flotte, avec des bateaux de pêche qui continuent à la normalité et d’autres qui se sont arrêtés ou prévoient de s’arrêter en raison des circonstances.

Cayuela, propriétaire d’un chalutier tenu par des proches, explique que l’atmosphère dans le marché aux poissons d’Almería est sans précédent, avec la police qui les escorte et “l’odyssée de trouver des masques, parce que nous avions déjà des gants”.

La flotte espagnole – 8 972 navires – a connu de nombreux chocs économiques et connaît le risque professionnel, mais une pandémie est autre chose, dit-il.

«Nous avons tout traversé: une très forte reconversion, le retour du Maroc, la démolition… mais cela a un aspect différent. Ensuite, vous rentrez chez vous et dites: “Mon Dieu! Je ne l’ai pas attrapé.”

La visite des acheteurs dans les ports tombe, la paralysie du tourisme et la fermeture des bars sont notées dans la baisse des prix, explique Gabriel (Vielo) Jiménez, pêcheur d’Agaete (Las Palmas) et président de la Fédération provinciale des confréries .

Sur la côte atlantique et méditerranéenne, ils ont remarqué cette semaine que si Madrid et Barcelone sont fermées, les prix de la pêche restent “sur le terrain”.

Aux îles Canaries, les navires ont tenté de pêcher normalement, s’arrêtant à cause des tempêtes, mais les enchères ont chuté et les ports sont “désertés”, selon Jiménez.

Pour cette raison, il précise qu’il s’est consacré à “mettre les pots”, c’est-à-dire à jeter des pièges dans la mer dans laquelle les poissons entrent (qui arrivent vivants au port), mais sans les soulever avec les prises.

Sur terre, les pêcheurs fixent l’engin, en gardant des mètres de distance entre eux.

“Si cela continue pendant longtemps, nous ne nous rétablirons pas dans les années”, ajoute-t-il.

Au contraire, les commandes en ligne ont augmenté, du moins pour le magasin de l’organisation de marché aux poissons d’Almería, Delbarcoalamesa; Mais cela n’absorbe pas l’offre, selon Cayuela.

Dans cette province andalouse, 60% des navires ont décidé de continuer à pêcher, selon l’armateur, qui maintient une communication WhatsApp frénétique avec d’autres parties de l’Andalousie et commente les questions sur les mesures gouvernementales.

Le gouvernement établit que les pêcheurs doivent continuer à exécuter les travaux pour garantir la poursuite de l’activité, malgré l’état d’alarme.

Mais les associations de pêcheurs et les confréries ne savent pas clairement qu’il est possible d’alléguer des raisons de «force majeure» si un navire cesse de fonctionner pour ne pas garantir les conditions de sécurité contre le COVID-19; Cela a un impact sur la possibilité ou non de bénéficier des actions annoncées par l’Exécutif pour les entreprises et les salariés.

Cayuela est convaincu que ces doutes seront résolus, car de nombreux petits bateaux, dit-il, n’ont pas d’espace pour que plusieurs personnes puissent se localiser sans risque de contagion.

Du côté positif, il défend l’intensification des liens avec les autres ports – notamment avec les compagnies maritimes et les mécènes – et le renforcement de la confrérie que le coronavirus a engendrée; il demande maintenant aux consommateurs de miser sur des produits frais locaux.

Les pêcheurs font également appel à la responsabilité citoyenne comme solution.

Des Malvinas, José Luis, capitaine du navire Lodairo, a joué dans une vidéo, diffusée en galicien par les réseaux sociaux, dans laquelle il demande à la société de copier l’équipage de haute mer en confinement et de rester calme.

“Soyons tous un peu mariñeiros”, a-t-il conseillé. Bref, être des héros pendant quelques jours. Comme eux.

Par Mercedes Salas