Pedro Sánchez présidera une réunion interministérielle pour accélérer l’aide aux dommages | La politique

Le président du gouvernement, Pedro Sánchez, présidera aujourd’hui une réunion d’urgence interministérielle pour étudier les effets de la tempête de Gloria qui a fait des ravages dans une vaste zone côtière, de la Catalogne à l’Andalousie, ainsi qu’aux îles Baléares.

Après la visite qu’il a effectuée hier dans l’une des zones les plus touchées par la tempête à Majorque Cala Rajada, Sanchez a montré sa consternation face aux dommages causés par la tempête maritime et a affirmé sa volonté d’offrir et d’accélérer l’aide.