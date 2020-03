Peines de prison ratifiées pour les anciens premiers ministres de Bouteflika | Monde

Une cour d’appel algérienne a confirmé aujourd’hui la condamnation à douze et quinze ans de prison à l’encontre des anciens premiers ministres algériens Ahmed Ouyahia et Abdelamalek Sellal, arrêtés et accusés de corruption après la démission forcée en avril dernier du président historique Abdelaziz Bouteflika.

Tous deux ont été jugés début décembre, en pleine campagne électorale, pour leur participation présumée à un plan de financement frauduleux de la campagne électorale du mauvais président, au pouvoir depuis 1999.