Pelosi dit que le “revenu garanti” mérite d’être envisagé

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré lundi que le Congrès pourrait envisager un revenu minimum garanti pour les Américains dans le cadre de la reprise économique après la crise des coronavirus. Ses commentaires sont le dernier signe que les législateurs démocrates envisagent sérieusement une idée qui a gagné du terrain lors de la primaire du parti, grâce à la candidature d’Andrew Yang.

“Nous devrons peut-être penser en termes de différentes façons de mettre de l’argent dans les poches des gens”, a déclaré Pelosi dans une interview à MSNBC.

“Voyons ce qui fonctionne, ce qui est opérationnel et ce qui nécessite une autre attention. D’autres ont suggéré un revenu minimum, un revenu garanti pour les gens. Est-ce digne d’attention maintenant? Peut-être.”

MONTRE: Président Pelosi: Un revenu minimum garanti peut désormais être “digne d’attention”. pic.twitter.com/19W3gwKGm4

– MSNBC (@MSNBC) 27 avril 2020

Pelosi n’a pas donné de détails sur le type de plan qu’elle aimerait voir, ni sur le montant d’argent que les Américains recevraient. CBS News a contacté le bureau de Pelosi pour commentaires.

Des millions d’Américains reçoivent des chèques uniques allant jusqu’à 1 200 $ du gouvernement fédéral dans le cadre d’un plan de secours sans précédent de 2,2 billions de dollars adopté en mars. De nombreux Américains ont déjà exprimé leur inquiétude que cela ne soit pas suffisant.

Pelosi a déclaré dans une lettre aux démocrates de la Chambre ce mois-ci qu’elle souhaitait des “paiements directs supplémentaires” aux familles dans les futures factures.

Alors que le Congrès se prépare pour la prochaine série de mesures de secours, certains législateurs démocrates font pression pour des paiements similaires à un revenu garanti. Les représentants Ro Khanna de Californie et Tim Ryan de l’Ohio ont présenté un projet de loi visant à fournir au moins 2 000 $ par mois aux Américains qui gagnent moins de 130 000 $ par an jusqu’à ce que le nombre d’emplois revienne à leur niveau d’avant le coronavirus.

Vers la fin de sa campagne présidentielle, Bernie Sanders a appelé à 2 000 $ de paiements directs à chaque ménage américain pendant la durée de la crise.

Les républicains du Congrès sont allés dans la direction opposée, appelant à une pause sur les dépenses gouvernementales.

Yang, un entrepreneur et philanthrope, a promu un revenu de base universel de 1 000 $ par mois pour chaque Américain pendant sa campagne présidentielle. Il a terminé sa campagne en février, plus d’un mois avant que la crise des coronavirus ne fasse exploser le chômage. Après que le président Trump a signé le projet de loi autorisant le paiement direct aux Américains, Yang a déclaré dans un communiqué: “Je suis heureux de voir la Maison Blanche adopter notre vision de mettre l’argent directement entre les mains des Américains qui travaillent dur. Il est malheureux de voir cette évolution dans les circonstances actuelles, mais c’est exactement ce que le revenu de base universel est conçu pour faire – offrir un moyen de garantir que les Américains peuvent joindre les deux bouts quand ils en ont le plus besoin. “

