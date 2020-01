Pelosi et Trump échangent des critiques pour un procès politique

WASHINGTON (AP) – Le président Donald Trump et la Chambre des représentants Nancy Pelosi se sont rencontrés dimanche devant leur procès politique au Sénat, après avoir déclaré que les sénateurs “paieront un prix” pour empêcher de nouveaux témoignages , ce à quoi il a répondu en déclarant qu’elle et le président de la commission des renseignements de la chambre basse devraient témoigner.

La chambre basse prévoit de voter cette semaine pour envoyer des accusations politiques au Sénat pour le processus d’abus d’autorité et d’obstruction au Congrès, résultant des actions de Trump avec l’Ukraine. Ce ne sera que le troisième procès politique présidentiel de l’histoire des États-Unis et pourrait commencer cette semaine.

Trump et Pelosi, les dirigeants les plus puissants de leurs partis respectifs, ont communiqué comme à plusieurs autres reprises au cours de la présidence: avec les tweets du président en réponse à une interview télévisée.

“Il s’agit d’un procès équitable”, a déclaré Pelosi à ABC “This Week”. «Nous avons déjà fait notre travail. Nous défendons la constitution des États-Unis. Nous nous attendrions à ce que le Sénat fasse de même. »

Il a averti: “Maintenant, c’est à votre tour de le faire ou d’en payer le prix.”

Trump a tweeté juste avant et après l’apparition de Pelosi, utilisant à chaque fois des surnoms pour se référer à elle. Elle a dit qu’elle et Schiff devraient témoigner au Sénat.

“Elle doit être un témoin, tout comme lui!”, A tweeté Trump.

Le président a rejeté la suggestion de Pelosi selon laquelle, quoi que fasse le Sénat, il restera toujours un procureur politique. Pelosi a déclaré que le vote à la Chambre des représentants le mois dernier signifie que Trump sera “politiquement poursuivi pour toujours” et “à vie”.

“Pourquoi devrais-je avoir la stigmatisation d’un procès politique lié à mon nom alors que je n’ai rien fait de mal?”, A demandé Trump sur Twitter, où il a qualifié les mesures de la chambre basse de “farce complètement partisane”.

Les électeurs sont plus ou moins divisés sur le procès politique dans les mêmes proportions partisanes et, alors que le Sénat se prépare pour le procès historique, les deux parties tentent de fixer les conditions du débat sur les crimes et délits graves.

Le leader de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, aspire à un procès accéléré pour acquitter le président et refuse la présence de plus de témoins. Le leader républicain a proposé au président Bill Clinton, en 1999, un processus similaire à celui du procès politique le plus récent, qui commencerait par les procédures et voterait plus tard lors de l’audience pour admettre de nouveaux témoignages.

L’un des principaux républicains, le sénateur Lindsey Graham, avait déjà prédit que le procès se terminerait “dans quelques jours”.

Lors d’une interview avec Fox News Channel, Graham a rejeté samedi la tactique de Pelosi, notant que le retard n’aurait aucun effet sur la comparution des témoins ou le résultat attendu: l’acquittement du président au Sénat, sous contrôle républicain.

“Le Sénat ne devrait pas récompenser le comportement de la Chambre des représentants”, a déclaré Graham, président de la commission des affaires juridiques de la chambre haute. «Le Sénat devrait clore ce procès le plus rapidement possible. C’est ce que nous avons l’intention de faire. Il sera acquitté. J’espère que chaque républicain rejettera ce que Nancy Pelosi a fait et nous persuaderons certains démocrates. »