La première fois de Diego Forlán comme entraîneur de l’Uruguayen Peñarol au stade Champion of the Century a laissé un match nul 0-0 entre son équipe et l’Argentin Belgrano.

Le spectacle, la musique, les feux d’artifice et les applaudissements constants et les chansons du nouveau directeur technique ont été les principaux protagonistes de la “Nuit jaune et noire”, dans laquelle les aurinegros ont présenté leur nouveau modèle.