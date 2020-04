Pence critiqué après sa visite à la clinique Mayo sans masque

MINNEAPOLIS, Minnesota, États-Unis (AP) – Le vice-président américain Mike Pence a décidé de ne pas porter de masque mardi lors d’une visite à la Mayo Clinic à Rochester, Minnesota, une violation apparente de la politique du centre de renommée mondiale qui les oblige.

Les vidéos ont montré que Pence ne portait pas de masque lorsqu’il a salué un employé de Mayo qui avait surmonté COVID-19, la maladie causée par le coronavirus, et donnait du sang, bien que tous les autres dans la pièce semblaient en porter un. Il n’était pas non plus couvert lors de la visite d’un laboratoire où le centre teste le virus.

Et Pence a semblé être le seul assistant non masqué lors d’une table ronde sur les programmes de recherche et de dépistage des coronavirus menés par la clinique. Les autres participants l’ont fait, y compris le chef de la Food and Drug Administration, Stephen Hahn; les responsables du centre; Le gouverneur Tim Walz et le représentant Jim Hagedorn.

Mayo a tweeté qu’il avait informé le vice-président de sa politique de masque avant sa visite, mais le message a ensuite été retiré du réseau social. La direction de la clinique n’a pas répondu directement à une demande de commentaire sur la suppression du tweet ou à la demande de qui elle a été faite.

“Mayo a partagé la politique du masque avec le bureau du vice-président”, a déclaré le centre dans sa réponse.

Pence a expliqué sa décision en notant qu’elle subit des contrôles fréquents.

“En tant que vice-président des États-Unis, je passe régulièrement des dépistages de coronavirus, et tout le monde autour de moi est testé”, a déclaré Pence, conformément aux directives des Centers for Disease Control and Prevention, Ils indiquent que les masques sont bons pour éviter que ceux qui sont infectés propagent le virus.

“Et comme je n’ai pas le coronavirus, j’ai pensé que ce serait une bonne occasion pour moi d’être ici, de pouvoir parler à ces chercheurs, à ce personnel médical incroyable, de les regarder dans les yeux et de dire” merci “.”

Pence n’est pas le seul à la Maison Blanche à hésiter à faire face à des masques. Lorsque le président Donald Trump a annoncé un nouveau règlement fédéral recommandant aux Américains de se couvrir le visage en public, il a immédiatement déclaré qu’il n’avait pas l’intention de respecter la recommandation disant “je choisis de ne pas le faire”.

Freking rapporté de Washington.