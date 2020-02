Pendant que sa femme le gardait, il maltraitait sa petite fille

Chronique: Pendant que sa femme le soutenait, il a maltraité sa petite fille. À son retour de son école, le sujet a satisfait ses instincts bestiaux. La fille avait peur d’être infectée par une maladie sexuelle et a décidé de révéler son secret le plus intime.

En Géorgie, un nouveau cas d’abus sexuels sur des enfants vient de voir le jour et le beau-père de la victime est de nouveau responsable.

Le salvadorien Fermín Antonio Gómez Cisneros a eu un accident de travail et s’est retrouvé dans le besoin de faire une pause de plusieurs mois, période pendant laquelle sa femme, dont l’identité ne sera pas révélée, a dû se rendre au travail pour faire avancer la maison .

L’Amérique centrale devait alors rester en charge de s’occuper de l’enfant qu’il avait procréé avec son partenaire et sa sœur, une fillette de 11 ans, qui n’était pas sa fille biologique.

Mais ne voyant que l’enfant, Fermin a laissé libre cours à ses instincts bestiaux et a commencé à la maltraiter. D’abord, il a commencé à la caresser par-dessus ses vêtements, puis il est monté et l’a déshabillée pour la manipuler. Heureusement, la situation n’est apparemment pas arrivée aux adultes, du moins il n’a rien pu prouver d’autre dans le procès contre lui.

Les abus ont été connus lorsque la mère de la jeune fille a décidé d’avoir une conversation très intime avec elle. Plus que de mère en fille, elle lui a raconté d’ami en ami, ce qui lui a donné confiance pour tout dévoiler.

Le discours portait sur les maladies vénériennes. La mère de la victime essayait d’expliquer que plus tard, lorsqu’elle a décidé de commencer sa vie sexuelle, elle devrait prendre grand soin de ne pas attraper l’un des nombreux maux dangereux qui existent aujourd’hui.

«Maman, j’ai peur d’être malade. Pourriez-vous m’emmener voir un médecin s’il vous plaît? », Était la demande de la jeune fille.

Sa mère soupira, craignant quelque chose de mal: que son enfant ait déjà une vie sexuelle active ou pire, qu’elle ait été violée.

La femme a commencé à faire pression sur la fille pour qu’elle lui dise tout et elle n’a pas eu d’autre choix que de lui exposer ce que son beau-père lui faisait chaque fois qu’elle revenait de l’école et qu’elle travaillait.

La mineure a ajouté qu’elle ne lui avait pas dit auparavant par peur du sujet qui la menaçait de mort, mais maintenant elle se sentait plus en sécurité car il ne vivait plus dans la même maison, car il y a quelques mois, ils s’étaient séparés après avoir eu une série de problèmes personnels.

Selon la jeune fille, l’homme l’a pénétrée plusieurs fois, ce qui a mis la femme en colère, qui a fait ce qu’il fallait et a immédiatement appelé la police du comté de Gwinnett pour signaler l’incident.

Comme prévu, en quelques minutes, la maison familiale était pleine de policiers. Les policiers ont entendu la version de la mère et de l’enfant et ont décidé d’aller affronter le suspect de l’époque.

Ils l’ont trouvé dans un appartement voisin, car il était toujours en contact avec son ex, car ils ont un fils en commun.

Après l’avoir interrogé, l’uniforme a décidé de l’arrêter. Et, bien que Fermín a nié avoir eu des contacts sexuels avec la fille et a affirmé qu’elle parlait de ces choses parce qu’elle n’était pas d’accord sur la relation qu’elle venait de commencer avec sa mère, elle a eu des problèmes pour parler davantage du compte.

Et il a dit aux agents que, bien que cela ait été vrai, dans son pays, El Salvador, un adulte pouvait s’impliquer avec quelqu’un de plus jeune sans avoir de répercussions juridiques. Cela a fait douter la police de sa version et a décidé de l’emporter avec lui.