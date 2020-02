Penelope Cruz: “Quoi qu’il arrive, Pedro a fait un merveilleux film” | Culture et divertissement

Penelope Cruz participe aujourd’hui aux Oscars en tant que présentatrice du prix du meilleur film international et a assuré Efe sur le tapis rouge que, qu’elle soit ou non lauréate ce soir, Pedro Almodóvar a réalisé un “merveilleux film” avec “Pain and Glory”.

“Les Oscars sont des prix très importants. Et être ici avec Pedro à nouveau … Nous avons des souvenirs incroyables de ce qui s’est passé ici les autres années. Quoi qu’il arrive, il a fait un film si merveilleux et je suis si heureux d’en faire partie d’elle “, a déclaré l’actrice, qui a un rôle secondaire dans” Douleur et gloire “.