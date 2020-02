Penicillium Fungus héberge des composés opioïdes surprenants

Les opioïdes soulagent la douleur très efficacement en activant des récepteurs particuliers – des protéines qui se trouvent sur les cellules et répondent à des substances spécifiques. Mais ces médicaments provoquent également de graves effets secondaires, notamment une dépression respiratoire, qui peuvent être mortels. De nouvelles recherches pourraient inspirer les opioïdes de nouvelle génération qui soulagent la douleur avec moins de risques.

Des scientifiques australiens ont découvert des peptides, de minuscules brins d’acides aminés, qui agissent comme des opioïdes à certains égards et proviennent d’une source improbable: un champignon Penicillium. «Cette bête a été trouvée dans un estuaire très vierge au bout du monde, en Tasmanie», explique Macdonald Christie, neuropharmacologue à l’Université de Sydney et auteur principal de la nouvelle étude, détaillée en octobre dernier dans les Actes de la National Academy of Sciences USA. Les peptides qui peuvent activer les récepteurs opioïdes pour modifier les niveaux de douleur se trouvent rarement en dehors du système nerveux des vertébrés, dit-il.

Les récepteurs opioïdes appartiennent à une famille qui contrôle d’innombrables fonctions cérébrales. Ces récepteurs envoient des signaux dans les cellules associées à l’aide de molécules appelées protéines G. Pendant longtemps, les chercheurs ont pensé que les médicaments interagissant avec un récepteur opioïde déclencheraient simplement la signalisation de la protéine G ou la bloqueraient, dit Christie. Mais les scientifiques ont depuis appris que les récepteurs opioïdes s’associent également à de nombreuses autres protéines, influençant de multiples voies de signalisation au sein des cellules.

«La plupart des découvertes de médicaments ont été basées sur des efforts pour activer ou désactiver cette interaction avec les protéines G», explique Laura Bohn, neuroscientifique au Scripps Research Institute en Floride, qui n’était pas impliquée dans le travail. Mais «au lieu de continuer à appuyer simplement sur l’interrupteur, nous pouvons chercher des moyens de composer ce que nous voulons – et ce que nous voulons, c’est le soulagement de la douleur. Ce que nous ne voulons pas, c’est une dépression respiratoire [the point of] surdosage, et nous ne voulons pas de dépendance. »La recherche de Bohn a relié les effets de soulagement de la douleur de la morphine opioïde commune à l’activation des protéines G, et il a lié la dépression respiratoire de la morphine à l’activation d’une protéine régulatrice appelée bêta-arrestine.

La plupart des opioïdes (et tous ceux connus naturellement, selon Christie) activent la bêta-arrestine ainsi que les signaux des protéines G. Mais la bilorphine – un composé créé par les chercheurs dans la nouvelle étude basée sur les peptides fongiques – s’est concentrée uniquement sur les protéines G, dit Christie. “C’était quelque chose de grand pour nous”, ajoute-t-il, “parce que nous savions que tout le monde dans le secteur pharmaceutique [opioid compounds] qui ne signalent pas l’arrestation. »(Bohn et Christie conviennent cependant que trouver des médicaments sans effets secondaires sera plus nuancé que simplement éviter la signalisation de la bêta-arrestine.)

Les chercheurs ont testé la bilorphine chez la souris, mais elle n’a émoussé les signaux de douleur que lorsqu’elle a été injectée directement dans la moelle épinière, ce qui signifie qu’elle ne pouvait pas traverser la barrière hémato-encéphalique. Le défi sera de concevoir des composés inspirés de la bilorphine qui peuvent pénétrer à l’intérieur du cerveau et conserver leurs capacités de signalisation uniques – idéalement arrêter la douleur sans arrêter la respiration.