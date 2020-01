Pepe Mujica, “le dernier héros politique”, selon Emir Kusturica

Pourquoi l’armée uruguayenne n’a-t-elle pas tué les militants de Tupamaros? C’est quelque chose qu’ils doivent penser maintenant qu’ils écoutent José “Pepe” Mujica dire que il est ce qu’il est après avoir été seul pendant près de 20 ans, prisonnier incapable de parler ou de lire, prisonnier hors de lui. Tu ne peux pas tuer la pensée, comme quand j’ai dit Domingo Faustino Sarmiento “Les idées ne s’entretuent pas.”

C’est pourquoi, parmi les militaires, personne n’est plus terrible que les Argentins: non seulement leurs prisonniers ont disparu, mais leurs enfants ont été volés, de sorte qu’ils “n’ont pas grandi avec de mauvaises idées”.

J’y pense après avoir vu El Pepe, une vie suprême, qui ces jours-ci a commencé à passer par Netflix, un documentaire réalisé par Emir Kusturica, qui après avoir filmé la vie de Diego Maradona, est allé suivre la vie quotidienne de Mujica, là-bas par l’Uruguay, faisant comme une sorte de Oliver Stone moderne, essayant d’entrer dans nos réalités.

Je ne sais pas quoi penser de Kusturica. C’est un héros brisé. Parfois, quand il parle de la guerre des Balkans, cela me fait peur et j’oublie qu’il a dirigé Underground et a apporté une vague de culture d’Europe de l’Est, auparavant inconnue. Depuis Gogol Bordello à son orchestre avec Gorab Bregovic ou votre propre groupe, No Smoking Orchestra

Nous avons rencontré un délicieux acteur Miki Manojlovic, qui a déjà été dans plusieurs films et je me souviens d’une Anglaise, avec le déjà mature Marianne Faithfull, où elle incarne une femme veuve, avec son petit-fils malade du cancer et doit faire des actions non autorisées pour obtenir de l’argent pour l’opération d’un enfant. Il s’appelle Irina Palm, où Marianne tombe follement amoureuse de Miki.

Mais quand Emir Kusturica parle de politique, un frisson me submerge. Je pense aussi, comment porter un jugement qui se vante de la guerre des Balkans, où avons-nous le minimum d’informations (américaines)?

Quelque chose est arrivé récemment avec le Nobel pour Peter Handke. Notre admiré, le philosophe slovène Slavoj Zizek, qui a déclaré que “c’est la Suède aujourd’hui: un apologiste pour les crimes de guerre reçoit un prix Nobel tandis que le pays a pleinement participé à la diffamation d’un véritable héros de notre temps, Julian Assange. Notre réaction devrait être: non au prix Nobel de littérature pour Handke et oui au prix Nobel de la paix pour Assange. »

Handke a été un ardent défenseur de la Serbie, où son prix Nobel a eu lieu. En 1996, il publie Un voyage d’hiver sur les fleuves Danube, Save, Moraca et Drina et Justice pour la Serbie, où il a parlé d’un pays diabolisé par les médias. Pendant la guerre de Bosnie, la Serbie a tué quelque 8 000 musulmans à Serebrenica. En 2007, la Cour internationale de Justice (CIJ) a conclu que le massacre de Serebrenica constituait un génocide.

Emir Kusturica Il a dit que «la lutte politique (de Handke) a été la continuation de sa littérature». Il y a deux villes thématiques en Serbie, l’une d’elles est Drvengrad: la ville du bois, une ville où personne ne vit parce que tout y est un mensonge. Kusturica a construit le village pour son film La vie est un miracle (2004) et, une fois le tournage terminé, l’a ouvert au public.

Novak Djokovic, est le héros serbe qui pleure lorsque le groupe ethnique albanais déclare unilatéralement l’indépendance du Kosovo, un territoire qui considère la Serbie à cent pour cent et qu’il a revendiqué avec d’autres célébrités telles que le cinéaste Emir Kusturica et le basketteur Ils quittent Bodiroga, entre autres.

Les bombes que les forces de l’OTAN ont explosées à Belgrade en ce fatidique mars 1999 ont marqué l’enfance de Djokovic. Kusturica dit qu’il a une autre façon de faire de la politique et considère comme tel Joseph Pepe Mujica (1935) son “dernier héros”.

Documentaire de Kusturica

La vie commence dans la campagne de Pepe. Tout le documentaire verra Emir essayer de boire du maté et on imagine qu’à l’intérieur il dira: -Boire ça, tu as avalé des choses pires dans ton existence. Il ne peut pas. En tout cas, cet échantillon est lui en tant que témoin, ne se joignant jamais à ces interrogations philosophiques de Pepe, parlant de sa vie et justifiant la vie des autres, disant des choses comme «l’homme est socialiste, puis grandit, en vertu de la propagande, choisissez l’égoïsme et devient capitaliste. “

Le président de l’Argentine, Alberto Fernandez, dit que Mujica “est philosophe” et a raison.

Pepe en pyjama, dormir, se réveiller, Pepe dans sa voiture fatiguée, son chien sans jambe, sa femme, le sénateur Lucia Topolansky. Tous deux constituant un couple de politiciens, lui conseillant que «quand ils ont un partenaire militant, ce n’est pas une vie facile et si l’autre ne le vit pas, ils ne le comprendront pas».

C’est vrai ce qu’il dit Emir Kusturica: “Pepe est le dernier héros politique”, dans un monde où les politiciens parlent des choses que nous ne comprenons pas, comme la langue étrangère, qui nous sera tous dit lent et stupide.

Dans le film, Emir fait parler les deux meilleurs amis de Mujica, d’une part le poète et dramaturge Mauricio Rosencof (n’oubliez pas le super album qui Jaime Roos a fait avec lui, Marguerite) et Eleuterio Fernández Huidobro (décédée le 5 août 2016), qui partageait une vie fermée et ouverte pour toute la ville.

Le documentaire est bon comme ces choses que nous n’attraperons pas, comme ces rêves où nous fermerons les yeux et quand nous l’ouvrirons, il y aura l’enfer.