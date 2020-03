Père et fils créent des masques d’impression 3D pour les médecins … “Nous devons aider les héros”

Guillermo et Gerónimo Cabrera sont père et fils, et avec l’arrivée du coronavirus en Argentine, tous deux travaillent sur un projet intéressant.

Il y a 3 ans, les Cabreras ont lancé une entreprise appelée «Je vous donne un coup de main», afin d’imprimer des prothèses 3D à donner aux hôpitaux.

Un an après le début du projet, le père et le fils ont conçu un «pôle IV surpuissant» pour les services hospitaliers pédiatriques.

Maintenant, au milieu de la pandémie mondiale de Covid-19, Guillermo et Gerónimo ont décidé de fabriquer des valves pour respirateurs, ainsi que des masques qui protègent le personnel médical.

Fabrication de soupapes Venturi

Grâce aux imprimantes 3D, des valves Venturi peuvent être fabriquées “qui sont utilisées pour les respirateurs et nous allons les livrer gratuitement dans toutes les institutions que le gouvernement a pour le traitement de Covid-19”.

Père et fils ont déjà fabriqué les 60 premières valves et les ont emmenées dans un hôpital local pour prendre en charge:

«Nous avons parlé au directeur de l’hôpital et lui avons demandé ce dont il pourrait avoir besoin. Et il a répondu que ce que vous avez à faire est de prendre soin des médecins qui seront en contact avec les personnes infectées. On voyait qu’en Europe des masques sont imprimés qui couvrent tout le visage. Je suis rentré chez moi et j’ai commencé à concevoir mon propre modèle de masque. “

Aidez les héros

Selon les Cabreras, leur objectif est «d’aider les héros à ne pas manquer d’outils» afin de faire leur travail de manière optimale.

“Nous devons tous apporter notre grain de sable, nous devons gagner ce virus parmi nous tous.”

Avec des informations de TN Argentine.

Vous pourriez également être intéressé: Ils rapportent le premier décès par coronavirus à Morelos, il avait 37 ans