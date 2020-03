Perfumerías Avenida conquiert la Coupe en face devant un public plus bouleversé que jamais | Sports pratiques

Perfumerías Avenida, une équipe qui a servi de section locale, a été proclamée championne du Coupe de la Reine dans le pavillon polyvalent Sánchez Paraiso, qui a offert un plein à éclater et a apprécié comme jamais auparavant la grande exposition de son équipe, déchaînée lors de la grande finale de la Copa de la Reina.

La domination des salmantinas était totale, du début à la fin. Le parfum a remporté les quatre trimestres, est rapidement sorti du tableau de bord et a fini par exposer devant leur grand et éternel rival. Gérone Ce ne pouvait être qu’un simple spectateur du déluge de basket-ball offert par les locaux.

Quatrième coupe consécutive

76-58 était le résultat final d’un match qui a couronné l’Américain Tiffany hayes (25 points), leader d’un Perfumerías Avenida excelso et stellaire. Celles de Salamanque Ils additionnent leur carte Coupe consécutive contre ce même adversaire, prennent le premier titre de l’année et envoient un avertissement aux navigateurs. Ils sont toujours l’équipe à battre sur le territoire national.

La Reine Doña Letizia, qui a présidé la réunion, a remis le trophée aux champions, qui avaient profité de quelques minutes de leur exploit. Du premier trimestre à la dernière seconde, l’Avenida était un pylône de marteau avec Gérone, il n’y avait aucun répit pour les requérants.

Hayes, indéfendable

Hayes n’a trouvé aucune défense à sa hauteur, a pris sa meilleure version, tout comme il l’a fait en demi-finale, et a mené son équipe à tout moment. Et quand c’était nécessaire, le secondaire de l’équipe de Salamanque est apparu, qui s’est comporté comme une vraie équipe et n’a pas permis Gérone Il a pris de l’avance en peu de temps.

Un triple de Marta Xargay Il a quitté les Catalans à un moment donné et c’était le plus proche qu’ils devaient envoyer dans le match. Au tableau de bord de Sánchez Paraiso Avenida, il ne gagnait rien de plus que lors du premier 0-0.

La différence a été finie de tirer en troisième période et le dernier quart n’a servi qu’à la fête des uns et à la tristesse des autres. Il a publié rempli et célébré tout au long de la finale et la fête s’est terminée dans une semaine inoubliable de basket-ball féminin à Salamanque, qui a revendiqué chacune de ses vertus, en plus d’enseigner à toute l’Espagne que c’est une ville qui respire le basket-ball à travers tous les pores de sa peau.

