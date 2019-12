Periodistán: histoires culturelles d'un Argentin à l'autre bout de la planète, où "le cœur du monde bat toujours"

L'histoire commence à un moment capricieux de la chronologie. 2018 peut-être? La vérité est qu'elle vient d'avant, bien avant, mais arrêtons-nous là, en 2018. Fernando Duclos C'était déjà ce que dit un voyageur. Il avait déjà voyagé en Amérique du Sud pendant neuf mois, de l'Argentine au Nicaragua; aussi l'Afrique, de l'Ethiopie à l'Afrique du Sud. Il décide alors de partir pour un territoire inconnu et énigmatique, la Route de la Soie, pour s'immerger dans les cultures de l'Ouzbékistan, de la Turquie, de l'Iran, du Caucase russe, des Balkans.

«De quoi ai-je fui? Plusieurs fois, je me suis posé la question, mais je n'ai pas encore de réponse. J'aime voyager. Peut-être … eh bien, en novembre, j'ai subi plusieurs coups: relations émotionnelles, circonstances personnelles et perte d'emploi. Je m'échappais un peu de cela, de la tristesse de ces coups, je suppose », dit-il de l'autre côté du téléphone Fernando Duclos, plus connu comme Journalisme, votre nom sur les réseaux sociaux.

Twitter Tout se passe sur Twitter. Du compte @periodistan_, qui compte aujourd'hui 65200 abonnés, un tweet apparaît, puis un autre et un autre et un autre, et ainsi de petites histoires journalistiques sont publiées divisées en pas plus de vingt chapitres d'un nombre limité de personnages chacun. Il y a des photos, il y a des données, il y a du contexte et il y a de l'histoire; l'histoire avec des majuscules et des minuscules, car il n'y a pas seulement un voyage à travers le contexte historique qui a conduit un tel pays ou groupe ethnique ou des gens à vivre ce qu'ils vivent, il y a aussi des micro histoires de gens qui dialoguent et confessent.

Bientôt, et de manière presque inattendue, les histoires de Duclos sont devenues massives et ses lecteurs – parce qu'ils sont des lecteurs – attendent avec impatience le fil suivant. Pendant ce temps, il, là-bas, à l'autre bout du monde, écrit. Il continue d'exercer son métier: le journalisme. Quand il était en Afrique, il a écrit un blog qui s'est terminé par un livre: Chroniques africaines, édité par The Cursed Party en 2015. Comment cela se terminera-t-il? Ne sait pas; Cela n'a pas trop d'importance.

«Depuis un an et plus, je lisais des livres sur les dynasties chinoises, l'empire perse, l'Inde, l'Asie centrale, la Turquie. J'entrai dans une roulette que la zone commença à m'intéresser et je ne pus m'arrêter d'internaliser. Comme j'en savais plus, je voulais voyager plus, mais il y avait des circonstances matérielles qui ne le permettaient pas. À la fin de l’année dernière, j’ai perdu mon emploi et ils m’ont payé une compensation, alors j’ai dit: «C’est maintenant ou jamais, j'ai 33 ans, je suis jeune mais ce n'est pas que j'ai 18 ans; Je ne sais pas combien de chances de plus je devrai voyager comme ça. Ensuite, j'ai pris le ticket. »

Onze mois se sont écoulés depuis que Barcelone a mis les pieds. Il a commencé en Europe occidentale – Espagne, Portugal, Italie – mais il l'a fait rapidement, "parce que c'est cher et parce que le but principal du voyage était l'Asie". Cependant, il était fasciné par les Balkans et a fini par rester plus que ce qu'il avait prévu: Albanie, Roumanie, Bulgarie, Kosovo, Croatie, Slovénie, Macédoine. Un mois et demi en Turquie, puis traversée vers la Géorgie, le Caucase, «la partie musulmane de la Russie»: la Tchétchénie et le Daghestan. Et puis il est entré dans les républiques d'Asie centrale: l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, puis l'Afghanistan et l'Iran.

Maintenant, en répondant à ces questions que vous avez envoyées Culture d'Infobae, Fernando Duclos Traversez la République islamique d'Iran en micro. «Je vois un beau paysage de montagnes», avec beaucoup de gens qui le regardent avec curiosité, essayant de révéler la langue qu'ils parlent. Tout en regardant par la fenêtre, il apporte sa bouche au téléphone portable et envoie des audios. Pour le reste des voyageurs, Fernando Duclosce qui n'est pas Fernando Duclos, même pas Journalisme, parler dans une langue extraterrestre.

"Quand je vous dis que je suis argentin, tout le monde va commencer à parler de Maradona et Messi et là, ça va commencer le même discours que j'ai eu environ dix fois à ce moment-là", dit-il en riant. C'est une scène qui se répète, mais qui la rend fière et qui la divertit aussi. De là, trois choses sont entendues dans l'audio: sa voix, le son du moteur du micro allant à vitesse moyenne le long du parcours et le silence des Iraniens, désireux de connaître l'origine de cet homme étrange et sa langue.

Lorsqu'il a souscrit une assurance médicale pour ce voyage, la société prévoyait qu'il n'aurait pas de couverture en Iran. Parce que? "Les pays en guerre ne couvrent pas", lui ont-ils dit. Par conséquent, ici, maintenant, il le clarifie sans nuances: «L'Iran est le pays qui a la pire réputation au monde, mais cette réputation est inversement proportionnelle à la qualité de la population. L'Iran est très hospitalier, et regardez que j'étais dans des hôpitaux, mais l'hospitalité iranienne est d'un autre niveau. »

Trois exemples simples: «Il m'est arrivé de marcher le long de la rue et qu'ils vous approchent avec de la nourriture, des fruits ou des bonbons qu'ils ont achetés parce qu'ils ont vu un touriste. «Bienvenue en Iran», vous disent-ils. Vous rencontrez quelqu'un dans le bus, vous parlez pendant deux minutes et il dit: "Viens dormir chez moi". Ou vous pointez du doigt une telle ville et ils vous disent: "Je ne vais pas là-bas, mais je vais vous emmener pour avoir une bonne mémoire de mon pays". "

"Quand ton doigt se termine toujours ou presque toujours dans des endroits fous. Il m'est arrivé de finir par rester presque dans une maison en Ossétie du Nord, en Russie, par un champion de boxe européen; ou aussi en Ossétie la voiture dans laquelle nous allions est tombée en panne, nous avons dû nous réfugier comme trois heures dans une maison où ils faisaient du miel fait maison entouré d'abeilles et mangeaient du fromage et buvaient du thé avec le type qui faisait du miel. Il m'est arrivé qu'un chauffeur de camion voulait que je connaisse sa famille ou non, et je me suis éloigné de deux cents kilomètres de la ville où je suis allé parce que le gars voulait que je rencontre sa famille », explique Duclos lors de ce bref dialogue longue distance.

Leurs histoires s'ouvrent comme le jardin borgéen des chemins qui bifurquent. Sur l'un de ces sentiers, Duclos entre dans une librairie à Kermanshah, «Kurdistan iranien», leur demande s'ils ont quelque chose d'Argentine. Ensuite, ils vous déposent entre vos mains L'Aleph de Borges Traduit en arabe. Sur un autre sentier, servez du thé à Shahr e Kord pour célébrer l'Arbain avec les habitants et, sur un autre, observez de la tribune les Jeux nationaux nomades à Talas, à l'ouest du Kirghizistan.

"Un autre endroit étrange est Sar Agha Sayyed, une petite ville en Iran où ne vivent pas plus de 300 personnes", dit-il et commence à compter. J'étais à Ispahan avec Lin, un ami qui a fait le voyage. Elle lui a dit: «Allez, il est environ six heures, sur la route de montagne. Presque personne ne sait rien de cette ville… »Et il lui a montré une photo. Le lendemain, ils sont allés là-bas. Ce n'était pas facile. Quatre minibus différents ont été pris puis, dans la dernière ville, Chelgerd, ils ont été bloqués. Faire du doigt. Puis un mollah est apparu, un religieux islamique, qui était ingénieur civil et parlait un anglais parfait. Ils voyageaient ensemble, ils arrivaient à la ville dans une pure audace. Les photos de l'endroit parlent d'elles-mêmes.

Les fils Twitter passent par le sport, l'histoire, la politique et le tourisme. Des histoires aussi exotiques comme celle de Priez Parastesh, un jeune Iranien de 25 ans qui est une célébrité dans son pays en raison de la similitude qu'il a avec Messi; ou Kirsan Ilyumzhinov, premier président Kalmuko, joueur d'échecs, enlevé par un OVNI et fan de Maradona. Sur ce Twitter, ils vivent un mémorial soviétique de Volgograd, quelques-uns Staline Ils vendent lors d'une foire en Géorgie et la beauté des peuples afghans des Pachtounes, des Hazaras, du Tadjikistan et du Nuristan, par exemple.

– Quand est né ce journalisme de fils Twitter? Que pensez-vous de Twitter qui permet ce phénomène?

"C'était très fou." Si vous m'avez vu à Barcelone dès mon arrivée, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. La vérité est que j'étais perdu. Je n'ai même pas exclu l'option de rendre visite à mes amis et de revenir. Quand je suis allé en Afrique, j'ai créé un blog, puis j'ai dit: eh bien, réessayons en Asie centrale, en Ouzbékistan, au Turkménistan, des pays où personne ne sait ce qui se passe. Mais bon, je veux vous dire, pas les mauvaises choses, car il y a déjà quatre-vingt mille médias qui traitent de cela, Je veux raconter les bonnes choses, ce que nous ne savons pas, l'histoire de ces pays, la nourriture, la culture, bref, des choses que nous ne verrons jamais dans les médias traditionnels. Et j'ai commencé à poster sur Facebook, j'avais une page web, que j'ai toujours mais qui est un peu abandonnée. Et aussi sur Twitter, mais ce n'était pas mon objectif principal. Je l'ai posté sur Twitter pour ne négliger aucun réseau, mais l'essentiel était le web et Facebook. Et un jour, il m'est arrivé de publier un fil sur la désintégration des Balkans lié au football et au jeu joué par l'Argentine et la Yougoslavie en Italie 90. J'ai publié ce fil comme qui publie quoi que ce soit et a pris un train. J'étais à cette époque à Iași, une ville entre la frontière de la Roumanie et de la Moldavie, et j'ai pris le train pour Bucarest. Je ne avais pas internet. Quand je suis arrivé, je me suis connecté à nouveau et paaa!, Le téléphone portable des notifications, des messages! Je pense que ce fil avait environ onze mille retweets. J'avais trois cents adeptes et j'en avais quatre mille, ce qui représente une croissance de mille pour cent en une nuit. Je me suis dit: «Au revoir, je ne peux pas le croire; C'est par ici. Et j'ai commencé à publier des fils de discussion sur le sport, parce que j'ai réalisé que je vendais, l'histoire du sport, parce que les gens étaient intéressés, mais je ne voulais pas non plus que ça devienne un blog de sport. J'adore le sport, mais j'aime aussi d'autres choses. Puis j'ai fait le tour: histoires, sports, politique et sur Twitter. Et soudain, il a commencé à grandir, à grandir, à grandir. En un instant, je suis entré dans une spirale et j'ai réalisé que je n'avais pas à m'arrêter.

"Avez-vous imaginé cette massivité?"

"La messe ne m'attendait pas du tout." Quand j'ai fait mon premier projet, Chroniques africaines, J'ai atteint sept mille abonnés sur Facebook, ce qui m'a semblé énorme, et j'étais très fier, et je le suis toujours, mais maintenant j'en ai soixante mille; La différence est notoire. Je ne m'y attendais pas du tout. Si vous me connaissiez le 19 janvier à Ezeiza en attendant de prendre l'avion, vous ne m'avez pas pesé. Ce n'est pas que je me considère maintenant comme célèbre ou réussi ou massif, mais je ne suis pas stupide non plus et je sais que 60 000 followers c'est un très beau et très grand nombre. J'essaie de continuer à faire de même, de ne pas changer du tout pour ça. Je suis le même enfant normal du Parque Patricios, mais je sais que maintenant mes opinions ont un poids qu'elles n'avaient pas auparavant, et ce n'est pas facile. Mais nous sommes là, en train de faire face à cela; C'est évidemment un beau problème.

Peter Frankopan Il a écrit que "l'axe autour duquel la planète a tourné pendant des millénaires n'était pas l'Est ou l'Ouest, mais la zone géographique entre l'un et l'autre". Il faisait allusion à la bande qui va de la mer Méditerranée à l'Himalaya. "Ce pont", dit-il, "est l'intersection même de la civilisation … il y a toujours le cœur du monde qui bat." Fernando Duclos Il avait une obsession similaire: il savait qu'une partie vitale mais invisible de l'histoire de l'humanité se jouait dans ce domaine. Et les préjugés? Ils sont toujours là, traquant, ennuyeux. mais comme tout préjugé, il casse toujours.

"Quel endroit a été celui qui a le plus brisé vos préjugés?"

—Deux. Afghanistan et Iran. Mais l'Afghanistan à cause de l'évidence: la seule chose que nous savons concerne les guerres, les talibans, les bombes, le sang, les morts, la destruction, les ruines. Et je suis venu dans un pays où, évidemment, je n'ai pas de bandage, je sais que ce n'est pas un paradis, c'est dangereux, c'est dangereux, ça a beaucoup de problèmes, c'est détruit après quarante ans de guerre, mais dans lequel le la vie se vit de la même façon que nous la vivons à Buenos Aires. On se lève le matin, prend le petit déjeuner, va au travail, va à l'école, va au gymnase, va jouer au football, va étudier l'anglais, comme partout ailleurs, et malheureusement ils sont soumis à la réalité et peuvent tomber une bombe à tout moment, mais ce n'est pas pour ça qu'on arrête de vivre. Des gens terriblement hospitaliers. Imaginez que pendant ma semaine en Afghanistan je n'ai pas dépensé d'argent; Les gens m'ont invité à tout. Tous très heureux que des touristes visitent le pays. De très bonnes personnes soumises à une triste réalité. Mais ce préjugé que lorsque vous arrivez en Afghanistan, vous devez venir avec un gilet pare-balles et que vous serez kidnappé dès que vous monterez sur l'aéroport … non, mentez, mentez complètement.

"Un moment où tu as eu peur?"

"Peur que je n'ai jamais ressenti." Oui, il m'est arrivé de marcher seul la nuit dans un endroit que je ne connais pas, au milieu du terrain, et de commencer à courir mais juste pour aller plus vite où je devais aller. La peur? Eh bien, oui, faites un doigt et je me lève un gars qui était deux cent une heure à boire de l'alcool et demi que vous êtes déjà là, vous ne pouvez pas descendre, et vous priez chaque bloc. Ce type de choses. Mais la peur dans le sens où "ils vont me kidnapper, quelque chose va m'arriver", non. En Afghanistan, je prenais soin de moi tout le temps, les premiers jours, je ne parlais à personne parce que je ne voulais pas qu'ils sachent que j'étais un touriste. Je portais des vêtements typiques, j'ai aussi un visage qui m'aide. Mais ce n'était pas de la peur, c'était surtout de la précaution jusqu'à ce que nous comprenions comment le pays fonctionne.

—Quelle a été la première joie de ce voyage?

—Le moment où j'ai traversé l'Italie vers la Slovénie a été le moment où j'ai commencé à me sentir en dehors de la route traditionnelle, car évidemment aller en Espagne, au Portugal et en Italie est très agréable, très confortable, très confortable, vous passez un bon moment, mais C'est encore quelque chose de relativement connu des Argentins qui ont la possibilité de voyager. Au moment où j'ai traversé la Slovénie, c'était comme: wow, maintenant le vrai commence, qui est étranger au grand circuit touristique. Au fur et à mesure que je m'éloignais, ce sentiment grandissait. Par exemple Au moment où j'ai atterri à Kaboul, en Afghanistan, j'ai ressenti une excitation que je ressentais rarement dans ma vie. Je voulais bouger, je voulais tout regarder autour de moi, je tremblais mais nerveux, heureux, excité. C'était comme: wow, ce que je vois, c'est Kaboul! Ce fut un moment de grande joie mêlé de nerfs, de peur, de tout.

"À tout moment bizarre", avoue-t-il dans l'un des derniers messages audio qu'il envoie à Culture d'Infobae. Ce n'est pas sentimental, mais réfléchissant. «Maintenant, par exemple, je suis beaucoup plus longtemps avec le téléphone portable qu'au début, et c'est lié au fait que je veux parler à mes amis et à ma famille. J'avais l'habitude de laisser mon téléphone portable et pendant deux jours je ne l'ai pas vu. Maintenant, j'aime suivre les conversations », ajoute-t-il.

«L'objectif de ce qui me manque change un peu: Parfois c'est de la famille, parfois c'est des amis, parfois c'est de la nourriture, parfois être en Argentine, pouvoir parler espagnol. Je vous dirais qu'à aucun moment je ne manque tant de choses à dire: prêt, je serai de retour », conclut-il.

Regardez à travers la fenêtre du micro et voyez les montagnes. Le paysage est magnifique. Tout en parlant au téléphone portable, il regarde de côté les Iraniens qui voyagent avec lui. Seuls quelques-uns le regardent, mais tout le monde, absolument tout le monde, écoute attentivement. Votre voix, votre langue attire votre attention. Où sera cet homme qui parle une langue presque extraterrestre?

Quand j'ai fini de parler, Fernando Duclos, qui ici, pour nous, est Journalisme, regardera les passagers et sourira avec gentillesse. Quelqu'un vous demandera d'où il vient. "Argentin". "Argentino?", Dira-t-on en essayant d'imiter le son de sa voix. Il nommera Maradona et Messi et parlera jusqu'à ce qu'il atteigne sa destination où, peut-être, quelqu'un l'invite à manger chez lui pour commencer une nouvelle histoire – peut-être un nouveau fil sur Twitter – une nouvelle expérience dans cet étrange futur d'événements que nous appelons la vie