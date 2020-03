Pérou.- Borrell déplore la mort de Pérez de Cuéllar, dont le travail a eu “un impact profond sur l’ONU et le monde”

MADRID, 5 mars (PRESSE EUROPE) –

Le haut représentant de l’Union européenne pour la politique étrangère, Josep Borrell, a déploré jeudi la mort du diplomate péruvien Javier Pérez de Cuellar, soulignant que son travail en tant que secrétaire général de l’ONU “a eu un impact profond sur les Nations Unies et la monde. “

“C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès de l’ancien secrétaire général de l’ONU, Javier Pérez de Cuéllar”, décédé mercredi soir à l’âge de 100 ans, a déclaré le chef de la diplomatie européenne dans un communiqué. .

Borrell l’a défini comme «un éminent diplomate et juriste péruvien» dont le travail a eu «un impact profond sur les Nations Unies et le monde», rappelant à cet égard qu’il a dû diriger l’ONU »dans les temps difficiles de la guerre froide et de la chute du mur de Berlin. “

<< À un moment où l'on se concentre de nouveau sur le rôle des Nations Unies dans le maintien de la paix et de la sécurité, on se souviendra également de son rôle crucial dans la fin de la guerre entre l'Iran et l'Iraq, ainsi que pour assurer la accords de paix au Cambodge et au Salvador ", at-il dit.

Borrell a souligné que “tout au long de sa vie, il a été un formidable défenseur de la paix, de la justice, des droits de l’homme et de la dignité humaine”. “J’exprime mes plus sincères condoléances à sa famille, au peuple péruvien, à ses collègues de l’ONU et à tous ses proches”, a-t-il conclu.